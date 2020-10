Ecobotellas Argentina, un emprendimiento para darle al plástico un destino limpio y solidario

Facebook Twitter

Buenos Aires

Un proyecto solidario propone reunir a todos los grupos que recolectan ecobotellas en el país en una plataforma única para gestionar un destino final de los plásticos en una planta de reciclado para producir productos que ayuden a resolver problemas habitacionales y educativos.

Alejandro Bianchi, fundador del proyecto ambiental y solidario Triple Impacto, sumó ahora «Ecobotellas Argentina».

El Proyecto Triple Impacto nace a partir de la New Beats Band, un grupo musical creado por el músico rosarino Bianchi con la intención de realizar shows benéficos para la construcción de establecimientos educativos por medio de ACAS-Escuelas de Frontera en Argentina y Playing for Change.

«En 2009, con una banda arranco con esta idea de gestionar a través de la cultura y la música», dijo Bianchi a Télam sobre la génesis del proyecto.

«Unos años después puse en marcha una empresa de reciclado de caucho, hasta que en 2016 se incendió y volví a la música. Arranqué con una radio multimedia online y me contacté con Playing for Change, que construyen escuelas de arte y música en países donde hay niños de escasos recursos como la escuela que tienen en la ciudad de Diamante, cuyo director es Patrick Liotta».

Playing for Change es un proyecto musical multimedia y una fundación creada por iniciativa del ingeniero de sonido y productor estadounidense Mark Johnson con el objetivo de reunir, grabar y filmar músicos de diferentes culturas.

«Me puse en contacto con ellos y les propuse difundir en nuestro país su obra. Así comenzamos a trabajar juntos con programas de radio y shows», agregó Bianchi a Télam.

El 2017, con su nueva banda, New Beats Band, la iniciativa empezó a tomar vuelo. «Hicimos un primer show solidario en Rosario que salió bastante bien, y la respuesta fue creciendo. En 2018 lo hicimos en el Teatro de la Comedia y el año pasado en el Teatro Circo, con mil personas. Para este año habíamos programado un show en el monumento a la Bandera de Rosario, pero la pandemia lo frenó», contó.

Así llegamos al Proyecto Triple Impacto, «organizado, ambiental, económica y solidariamente en un círculo virtuoso, que genera fuentes de trabajo y rentabilidad para seguir creciendo y disponer de fondos para realizar aportes solidarios», explicaron los impulsores.

Al proyecto se suma ahora Ecobotellas Argentina, una plataforma única que se lanzará próximamente «reuniendo a todos estos grupos de gestión que se fueron armando en distintos puntos del país con jóvenes de entre 18 y 35 años que están haciendo una excelente tarea de concientización», dijo Bianchi.

«La idea es que todas las Ecobotellas de Argentina que quieran unirse a este proyecto puedan enviar el material recogido y armar una logística nacional con sitios de recolección fijos para que cualquier persona, en cualquier lugar del país, pueda depositar sus residuos plásticos y saber que se producirán materiales para construir viviendas sociales y espacios educativos o culturales», explicó Bianchi.

Con el proyecto, según detalló el músico rosarino, -además de ACAS y Play for Change- se pusieron en contacto la Cruz Roja, Unesco y ONGs ambientalistas como la Fundación Nueva Generación de Rosario y la Cámara Argentino Británica.

En resumen, se trata de un proyecto «de la nueva economía que protege y cuida el ambiente y se solidariza con quienes más lo necesitan y menos oportunidades tienen», concluyó Bianchi.

Quienes quieran sumarse a Ecobotellas pueden hacerlo por Instagram, en @ecobotellasargentina, o a los correos [email protected] o [email protected]