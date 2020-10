Tensa discusión en las paritarias petroleras: no hubo acuerdo

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Finalizó una nueva reunión paritaria para definir un incremento salarial para los petroleros.

Las cámaras aceptaron reconocer el 16,2% adeudado a marzo de 2020, pero ningún monto adicional.

Incluso, manifestaron que «habría un excedente de trabajadores en los yacimientos», lo que generó malestar de los representantes sindicales, que abandonaron el recinto.

Claudio Vidal, Secretario General del Sindicato Petrolero, participó en una nueva reunión paritaria con referentes de las cámaras empresariales, acompañado del Secretario Gremial Carlos Monsalvo. Según manifestó, las negociaciones fueron «durísimas», y no se vislumbran grandes expectativas de llegar a un acuerdo antes del viernes, cuando vence la prórroga de la conciliación obligatoria.

Esto es porque, desde las cámaras empresariales, aceptaron reconocer el 16,2% adeudado a marzo de 2020 (como revisión del 2019), pero puntualizaron que no se realizará un ajuste por el año actual, ni tampoco estarían en condiciones de sumar ningun aumento ni bonificación extraordinaria. Detallaron que, debido a las restricciones propias de la pandemia, se redujo mucho la actividad en los yacimientos, dejando entrever que «habría un excedente de trabajadores».

Ante esta postura, los representantes sindicales no ocultaron su malestar y abandonaron el recinto.

Cabe recordar que, desde mediados de septiembre, se vienen llevando a cabo negociaciones entre sindicatos y cámaras en forma privada y ante el Ministerio de Trabajo vía teleconferencia.

Sin embargo, al no encontrar un punto de acuerdo, la autoridad laboral solicitó la presencia de ambas partes, en el edificio de calle Callao, en Capital Federal.

Junto al gremio liderado por Claudio Vidal, estuvieron presentes el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, Petroleros Privados de Chubut, la Federación Argentina de Hidrocarburos, y sindicatos Jerárquicos de Cuyo, Neuquén y Salta.

A raíz de esta actitud del sector empresarial, se quedará a la espera del cumplimiento de los plazos de la prórroga de la conciliación obligatoria, que vence este viernes 9 a las 14 horas.