Integrante del COE de Pico Truncado aclara el alcance del nuevo Decreto Municipal

Pico Truncado

En una entrevista realizada al Secretario de Gabinete de la Municipalidad de Pico Truncado Rodolfo Marcilla informó cuál es la situación que atraviesa hoy esta ciudad,

«La situación sanitaria de la localidad es de alerta, sabiendo en la situación que se encuentra nuestra vecina localidad de Caleta Olivia y varios otros lugares de la provincia, y ciudades cercanas de otra provincia como el Chubut. También se tiene en cuenta los últimos casos positivos que provenían de otros lugares y ahora tenemos nuestro primer caso de trabajadores del petróleo», dijo.

«Sobre este último, nos encontramos con estas cuestiones que son altamente preocupantes, porque tenemos un positivo que viene desde las aéreas petroleras donde los contactos son con personas que vienen de otras provincias y también de localidades donde el virus ya esta circulando en forma comunitaria».

Agregó que «además que estos casos no los tenemos en seguimiento y no estaban aislados. Más allá de esto, la situación en nuestra ciudad está controlada. Se está haciendo un trabajo de investigación sobre los nexos de los mismos para fundamentalmente cortar la cadena de contagios».

«El Decreto que sacamos al medio día tiene que ver con ir buscando un camino común donde podamos mantener una línea de trabajo en lo comercial y las actividades que tenemos habilitada, siempre y cuando la podamos mantener en función del sistema sanitario», señaló.

En este sentido, reiteró que «hoy la situación sanitaria es preocupante pero todavía nos permite generar este tipo de acciones. Que es un punto en común desde que estuvimos el primer caso positivo en la ciudad haya por el mes de marzo. Allí nos hizo tomar las primeras decisiones para estar en sintonía con la sociedad en cuanto al cuidado que debemos tener cada uno de nosotros. En aquella oportunidad ya decíamos que debíamos estar preparados para cuando ingrese el virus a la ciudad».

«También en el Decreto se establece, que los permisos se extenderán hasta la hora 21 en el comercio y las actividades normales. De 21 a 23 los que están habilitados como los pequeños comercios de cercanía, el sector gastronómico, restaurante y rotiserías con atención al público. La circulación de los ciudadanos va a ser normal hasta las 23 hs. Así que no tendría que haber ningún tipo de inconveniente».

«Volviendo sobre la detección de los casos positivos aun los que teníamos encapsulados, se hace en ellos una investigación exhaustiva en cuanto si ha tenido contactos estrechos o de nexo con algún tipo de situación. Ahí se empieza la toma de decisiones con el área de salud o de epidemiologia para aislar a las personas hasta tanto tengamos un resultado de los análisis, en cuanto a si son positivos o no. Estas actividades se hacen para cuidar la salud de la comunidad».

Aclaró que «en el caso del Hospital de estos últimos días digo, sabemos que hay muchas cosas por hacer, y decimos que este no es un momento para internas o hacer política con esta situación, como los debe estar haciendo desde algún sector la oposición, creo que los que han estado gobernando durante los cuatro últimos años y han apoyado desde el Concejo Deliberante, concejales o actuales Concejales del Socialismo. Tendrían que rever las decisiones que tomaron que en vez de hacer la ampliación del hospital, como dijo el Dr. Cabrera hoy nos hubiera dado ocho camas mas para terapia intensiva. Ese dinero se utilizo para comprar vehículos. Esto tiene que ver con la prioridad de ese momento, nunca fue la prioridad para ellos la salud. Digo, no está bueno que hablen poniendo prioridades ahora».

«Nosotros vamos a trabajar en los diferentes fondos que tenemos en función de los que vaya necesitando el hospital, colaborando y trabajando para que estemos cada vez mejor, así podamos enfrentar la pandemia de la mejor manera».

Asimismo consideró que «con respecto a nuestro trabajo en conjunto con provincia, venimos articulando con el COE provincial reuniones casi semanales de trabajo y fundamentalmente cuando hay nuevos Decretos. Hay una constante comunicación con la Jefatura de Gabinete, con el Ministerio de la Producción para tener cosas en común. Después un trabajo mancomunado con la zona norte, tanto con caleta Olivia como con Las Heras, Perito Moreno, Los Antiguos y Deseado, trabajamos en conjunto con el corredor de zona norte, fundamentalmente la parte petrolera porque tenemos muchas cosas en común. Como son los controles, coordinación para que la gente no tenga que sufrir tantas demoras, controlar y agilizar el tránsito de las personas».