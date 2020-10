El Presidente del Concejo está de acuerdo en la utilización del Ibuprofeno Inhalado en pacientes con Covid-19.

Facebook Twitter

Pico Truncado

En una entrevista realizada en el Programa «La Tarde de Nativa» por Radio Nativa – MAS RADIO 95.7 de Pico Truncado, el Presidente del Concejo Deliberante de la ciudad José Quiroga expuso su apoyo a la utilización del Ibuprofeno Inhalado en pacientes que tuvieran Covid-19.

«Esto lo venimos charlando con el Diputado Provincial Garrido con el cual integramos el partido SER, donde nuestro interés en la Cámara de Diputados a acompañarlo desde aquí, para que este proyecto sea aprobado en el día de mañana, que es la utilización del Ibuprofeno Inhalado en pacientes con coronavirus», indicó.

«En base a estas charlas nosotros aquí en Truncado hemos venido teniendo algunas conversaciones de consenso, entre mis pares en el Concejo para sacar un documento donde podamos pedir que se aplique este medicamento en las pacientes con Covid, sabemos que no es la cura para esta enfermedad pandemica que tenemos, pero retrasa a la llegada de los pacientes a la utilización de una Unidad de Terapia Intensiva y hasta la de un respirador artificial. Sabemos que muchos no están de acuerdo, pero hay una mayoría en la ciudadanía que está de acuerdo con utilizarlo. Ya se está haciendo en diversos países y en algunas provincias de nuestro país», señaló.

«Tenemos entendido que también en otros Concejos Deliberantes de la provincia también van a acompañar este proyecto, que tiene que ver con la salud del pueblo santacruceño», dijo y añadió que «hemos estado indagando con médicos de la ciudad y ellos nos decían que no es la cura a esta enfermedad, ayuda a que no se colapsen la Terapia Intensivas y a la vez alivia al paciente en su recuperación, para cuando se complica no llegar a utilizar un respirador artificial».

«Lo que no comprendo es que la política niegue a los familiares y pacientes un alivio a esta enfermedad, que sabemos positivamente que este remedio no es la cura, pero le pone un techo a la posibilidad de que ese paciente llegue a un respirador, o a una UTI. El respirador es invasivo y es la última oportunidad de un paciente donde la enfermedad en muchos casos lo lleva a la muerte. Se trata de una acción humanitaria de aliviarle la aceleración de la enfermedad, esto me parece que muchos no lo están entendiendo, es por esto que mi posición es apoyar la utilización de este remedio en los pacientes con Covid-19», manifestó finalmente.