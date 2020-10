Dos adolescentes buscan a su papá: no lo ven desde hace 13 años y viviría en Pico Truncado

Facebook Twitter

Pico Truncado

El hombre se fue de la casa donde vivían junto a su mamá cuando Nicolás y Lucía eran muy pequeños. «Queremos conocerlo, tener un vínculo con él», aseguraron. Piden ayuda a la comunidad para encontrarlo.

Dos adolescentes decidieron comenzar con la búsqueda de su padre, a quien no ven desde hace 13 años, y que según la información que tienen estaría en Santa Cruz.

Nicolás tiene 17 años, y su hermana Lucía, 12; son de la provincia de Mendoza y viven en la localidad de Godoy Cruz, en el barrio Jardín San Andrés. En los últimos días iniciaron con una importante búsqueda para poder hallar a su papá.

Se trata de Raúl Ricardo González, apodado «Tatú», que según tienen entendido vive en la localidad de Pico Truncado.

Nicolás relató que la última vez que vio a su papá fue cuando tenía 4 años de edad y su hermana meses de vida. «Una vez, cuando tenía 11 años lo busqué y me dijeron que había fallecido», dijo, pero no pudo confirmarlo.

Su padre es camionero y conoció a su madre en una feria de Guaymallén, donde ella trabaja en ese momento. «Él iba y venía. Hizo una familia en Truncado y otra acá, y cuando se fue no supimos más nada de él», detallaron.

Además contó, que buscan hablar con él porque «queremos conocerlo. Me gustaría tener un vínculo con él y a mi hermana también». Y aseguró que su mamá «nunca me habló mal de él; siempre nos dijo la verdad, pero nunca nos dijo nada malo».

Los menores piden la ayuda de la comunidad para poder encontrar a su papá, y solicitaron que para brindar cualquier dato se comuniquen al 2615385981. «Me gustaría poder conocer a mis hermanos también», dijo. (Fuente: ADNSur)