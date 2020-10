Diputada Nadia Richi se refirió sobre la pandemia y su percepción

Facebook Twitter

A partir del DNU nacional por la pandemia mundial, existe en el país la prohibición de libertad de circulación y transitar que está casi encubierta en los argentinos.

Que va casi en contra de la constitución nacional, a demás que si lo haces te cobran multas, sabiendo que la pandemia nos lleva al sentido común de protegernos o proteger la salud del otro vecino o ciudadano.

Sobre esto se le consultó a la Diputada Nadia Richi en «La Mañana de Nativa por Radio Nativa – MAS RADIO 95.7 de Pico Truncado, sobre de cómo es que tenemos suspendido el derecho al tránsito, que llega una hora no se puede salir a la calle, que si no usamos un tapaboca nos cobran una multa, que los comerciantes no nos pueden recibir sino usamos tapabocas, ¿existe algún régimen legal que permita esto?…

La Diputada respondió que «me hiciste una pregunta excelente y debería ser una pregunta de debate, en la Cámara de Diputados como poder Legislativo. Donde hemos planteado que un poder del estado no puede estar detenido durante doscientos días. Si bien nosotros podemos ser sorprendidos por una pandemia y tenemos que acostumbrarnos a una nueva normalidad fijando las nuevas normas de vivir. Pero lo cierto que el poder ejecutivo está funcionando, de hecho vemos que hay reuniones, donde dio positivo el Ministro de Salud y estaba con todo el gabinete, cerca de veinte personas que tienen que trabajar y se entiende que deben guardar protocolo. Ustedes como comunicadores, también. Es como el resto de toda la sociedad. Entonces el poder legislativo debería estar poniendo un poquito de orden y límite, en estas cuestiones. Porque se generan avances sobre las libertades individuales de la población, además en forma arbitraria y que no reconoce siempre la misma norma. Ejemplo en un lugar del país hay una norma y en otro lugar del país hay otra norma. Otro ejemplo que es personal, fui a trabajar a Buenos Aires, cuando vuelvo hace diez días, en Comodoro me tuvieron encapsulada del ingreso norte al ingreso sur trasladándome para que no pernocte en la ciudad».

Agregó que «en Caleta Olivia tomaron ese mismo cuidado acompañándome del acceso norte al sur, pero cuando llegue a Río Gallegos, era una zona liberada. Entonces de un control extremo a ni siquiera llamarme por teléfono a ver si tengo un vaso de agua, si estoy haciendo la cuarentena, en este caso, si estoy haciendo la cuarentena no solamente yo sino toda mi familia que estaba conmigo y los cuales veníamos viajando».

«Entonces tenemos que aprender a complementar, que es lo que le pedía yo a la Gobernadora, que sean las medidas de seguridad con los que es la afectación de los derechos individuales. No puede ser posible que no pueda bajar a tomar una botellita de agua en Comodoro Rivadavia y tampoco puede ser, que venga a un lugar de alta circulación y llegue a Río Gallegos donde no hay ningún control de la salud y la seguridad del resto de los habitantes. Esto me lo impongo yo, pero no está en la localidad, donde además es el centro de referencia de atención sanitaria del resto de la provincia».

«Tenemos que trabajar para conseguir poder articular sin afectar las libertades individuales, sin amenazar con multas terribles, pero también sabiendo que hay cuestiones que tenemos que mirar con una mirada más cuidadosa. Como es el tema de los adultos mayores, como lo que pasó en el hogar «Zumalacarregui», donde yo misma me entreviste con los empleados, donde me decían que no tenían el equipamiento y no tenían la preparación y hoy tenemos ocho o nueve adultos mayores fallecidos. Este tema nos preocupa y nos desvela, quienes resuelven las políticas de salud y las políticas de seguridad, tienen el ejecutivo en sus manos no los vemos con la percepción de que tenemos que atravesar esta pandemia, todos juntos. Pero fijando normas claras y que no se avance sobre los derechos individuales».

«Sobre el DNU no hubo un acuerdo bicameral al comienzo de la pandemia y también se toman distintas medidas a nivel local, si se fijan hay distintas medidas de reglamentaciones hasta cerrar una ciudad. Hay una ciudad que está cerrada y que no permite que circule gente de otra ciudad. Se toman medidas sobre libertades individuales que nada tiene que ver con una decisión de un DNU. Que debía pasar por una bicameral y ni siquiera nos han notificado previamente, y empezar a analizar si el congreso está en funciones o no está en funciones, y amerita si hay un decreto de necesidad y urgencia o tendría que salir por ley del congreso. Todas estas discusiones debemos atravesar. Sin perjuicio de ello», consideró.

Finalmente señaló que «aquí tenes COEs Provinciales Y COEs municipal que están tomando decisiones que están tomando decisiones sobre la libertad de las personas, no estamos hablando de un Concejo Deliberante, no te estoy hablando de un intendente, te estoy hablando de un concejo de emergencia que se crean en el ámbito de las municipalidades que tendría que ser meramente consultivo y no ejecutivo como lo estamos viendo. No de decisiones sobre las libertades y la salud pública»..