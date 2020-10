Soloaga rechazó «rotundamente» los términos de la denuncia realizada en su contra por supuesto acoso sexual

Facebook Twitter

Cañadón Seco

El presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga rechazó «rotundamente» las acusaciones en su contra que se realizaron a través de los medios de comunicación y redes sociales sobre un supuesto acoso sexual.

Soloaga aseguró en medios radiales de la ciudad que «nunca fue citado por la justicia» por esta denuncia que se realizó en el mes de marzo en la comisaría de la Mujer en Caleta Olivia y que según asegura la denunciante ocurrió en el 2017.

El Presidente de la Comisión de Fomento sostuvo que «rechazo categóricamente los términos de la denuncia y los chats que se publicaron en las redes sociales y como todo el mundo sabe, se han armado», dijo y detalló que la mujer, Macarena Agustina Barrionuevo, nunca formó parte del plantel de trabajo en la comuna, aunque si su madre, quien era directora de Cultura.

«Del caso nada puedo decir, debido a que la justicia no me ha citado y llama poderosamente la atención que la denuncia data de hace varios meses. Esto no es novedad para nosotros este tipo de imputaciones, porque las hemos escuchado en tiempos electorales y demás esta decir que, como cualquier ciudadano, estamos sometidos a derecho, a requerimientos que decida la justicia. Reitero, rechazo de plano todas estas acusaciones y que además tiene como motivación generar un gran daño y que lo logran, debido a que perjudican a mi familia, mi entorno, mis amigos, compañeros, vecinos que me hacen llegar sus gestos de solidaridad», aseveró.

En este sentido, manifestó las «motivaciones» que llevaron a realizar la acusación, al igual que las denuncias judiciales que se podrían presentar próximamente.

Asimismo, con relación a la denunciante, quien asegura en la denuncia que se había reunido con Soloaga para solicitar un terreno, aclaró que «la comuna no administra los terrenos. El que administra y tramita los pedidos de terrenos en Cañadón Seco, es otro organismo de la provincia», aseveró.

«Por eso acá hay otra falacia más. Por eso, analizaremos si corresponde o no realizar alguna presentación, aunque no entraremos en un debate burdo», manifestó.