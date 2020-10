El Gobierno propuso a un abogado, ex empleado de una casa de neumáticos, para el juzgado federal de Río Gallegos

Facebook Twitter

Buenos Aires

Se trata de Claudio Marcelo Vázquez, quien ya había sido designado durante la presidencia de Cristina Kirchner como conjuez de la Cámara de Casación

El listado que acaba de mandar el Gobierno a la comisión de Acuerdos del Senado para cubrir 30 cargos de jueces, fiscales y defensores tiene un dato llamativo: para el juzgado federal I de Río Gallegos, vacante desde 2015, el candidato propuesto es Claudio Marcelo Vázquez, un abogado que fue empleado en la casa de neumáticos Firestone/Bridgestone y actualmente trabaja para la Municipalidad de Almirante Brown. Vázquez ya tuvo un paso polémico por la Justicia: en 2015, durante la presidencia de Cristina Kirchner, fue designado como como juez subrogante en la Cámara Federal de Casación Penal, en reemplazo de Luis María Cabral, quien estaba por fallar sobre la inconstitucionalidad del memorándum con Irán.

Vázquez juró a mediados de 2015 y terminó conformando la Sala I de Casación junto a otros dos conjueces, Roberto Boico y Norberto Frontini. Pero duró apenas ocho meses en su cargo. Cabral fue a la justicia y logró un fallo favorable en la Cámara en lo Contencioso Administrativo y luego en la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la ley de subrogancias.

Según detalló por ese entonces en su curriculum, Vázquez estudió Derecho en la Universidad de Lomas de Zamora y se recibió el 27 de diciembre de 1995. Desde 1996 tiene su estudio de abogacía. También fue asesor en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires (entre 1994 y 1999) y antes de recibirse trabajó en el área de control de calidad de la casa de neumáticos (desde 1981 hasta 1994), lo que le valió el apodo en Comodoro Py del «juez gomero».

Antecedentes

Vázquez (59) también declaró entre sus antecedentes haber asistido a seminarios de protección al consumidor, derechos de acreedores y deudores, hipotecas en dólares, y a talleres prácticos «sobre derecho procesal penal, debate oral y público, defensa técnica penal, delitos contra la propiedad, mala praxis médica y derecho procesal civil y comercial». Sin embargo, no mencionaba las columnas de opinión que publicó en distintos medios para defender la reforma judicial que impulsaba por entonces el kirchnerismo.

Actualmente, según bases de datos comerciales consultadas por Infobae, es empleado de la Municipalidad de Almirante Brown y trabaja como docente en la Universidad Nacional de José C. Paz. También registra un paso por el Consejo de la Magistratura, entre 2015 y 2016, y por la ANSES.

Vázquez aparece en el listado de 30 candidatos a jueces, fiscales y defensores públicos publicado hoy en varios medios de comunicación. Entre los más destacados aparece el pliego del juez federal de Tucumán Raúl Bejas para cubrir la vacante en la Cámara Nacional Electoral. También se cubren una docena de vacantes en juzgados laborales de la ciudad de Buenos Aires. Los elegidos para ese fuero son: Andrea Urretavizcaya, Fabiana Rodríguez, María Eugenia Plaza, Carlos Nagata, María Luján Garay, Laura Darruda, Santiago Docampo Miño, Lucas Malm Green, Ana Alfie, Alejandro Musa y a Héctor Karpiuk.

La audiencias públicas, en modo virtual, se realizarán entre el 26 y el 28 de octubre. La audiencia de Vázquez está prevista para el 26, a las 10.30 de la mañana.

Este listado se suma a otros 30 miembros del Poder Judicial que acaban de recibir el aval de la comisión de Acuerdos del Senado, que conduce la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti.

El juzgado federal de Río Gallegos está vacante formalmente desde 2015, cuando renunció Gerardo Caamaño, quien arrastraba una licencia médica desde 2009. Primero fue subrogado por la abogada Andrea Askenazi Vera. luego por Aldo Suárez, y actualmente está a cargo del presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra.

El gobierno de Mauricio Macri había propuesto a Viviana Geroldi, secretaria del juzgado federal Civil y Comercial Nº2 de San Martin, pero ese pliego fue retirado tras el cambio de gobierno.

El juzgado federal de Río Gallegos tiene competencia sobre los delitos de corrupción y narcotráfico en Santa Cruz, y tuvo mayor interés para el kirchnerismo cuando se disputaba la competencia de la causa Hotesur, que finalmente terminó en Comodoro Py. Actualmente no tiene causas con repercusión nacional.

La provincia de Santa Cruz tiene otro juzgado federal en la ciudad de Caleta Olivia. Pero la reforma judicial que propuso el Gobierno, y ya tiene media sanción del Senado, propone la creación de otros dos juzgados federales en la localidades de Perito Moreno y Río Turbio, con poco más de 10 mil habitantes cada una.

«El volumen de causas federales que hay en la provincia no justifica de ninguna manera otros dos juzgados», coinciden en Santa Cruz.

No solo eso. La reforma también propone la creación de una Cámara Federal en Comandante Luis Piedrabuena, un pueblo recóndito de la provincia de Santa Cruz conocido por su dinastía kirchnerista y un parque temático infantil denominado «Dante Quinterno», en homenaje al dibujante que creó el personaje de Patoruzú. Según el censo de 2010, tiene apenas 6.000 habitantes.

Además de estar aislado de todo, ese pueblo no tiene aeropuerto ni infraestructura que garantice accesibilidad desde el resto de la provincia o desde Tierra del Fuego, que dependerá de esa Cámara.