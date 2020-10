Funcionarios del Municipio se reunieron con propietarios de gimnasios y otros sectores comerciales

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Se trata de rubros que, ante la actual situación sanitaria, debieron interrumpir nuevamente su funcionamiento, y plantearon sus inquietudes ante las autoridades municipales, quienes buscaran facilitar el acceso a diferentes herramientas que impulsa el Estado, en pos de asistirlos durante este periodo.

Durante el encuentro, las autoridades recordaron que las restricciones son momentáneas y se adoptan en función de los informes sanitarios que se brindan diariamente y si bien, no serán permanentes se mantendrán vigentes hasta el próximo 11 de octubre.

Propietarios de gimnasios de musculación, escuelas de música y danzas entre otros, son parte de los rubros que actualmente solicitan su reapertura y que pudieron mantener un dialogo con autoridades y abordar la problemática.

«Hemos planteado cuales son las herramientas que tiene el Estado para que de alguna manera puedan ellos sostenerse durante este tiempo, que es el más difícil que estamos viviendo», indicó el secretario de Coordinación General Juan Carlos Gómez, al culminar la reunión.

En este sentido, se expusieron también, los alcances de la ordenanza impulsada por el Ejecutivo Municipal, y aprobada por el Honorable Concejo Deliberante, estableciendo la excepción de pago de aranceles y otros beneficios para el sector comercial de la ciudad.

«Hay gente que no puede acceder porque no tiene la documentación que corresponde para una ayuda del Estado o un crédito y lo que hemos hecho, es plantear que podemos ayudar a resolver esta situación, básicamente son habilitaciones que no están cumplimentadas», explicó

Por otra parte, también se refirió a la demanda de propietarios de locales comerciales pertenecientes a paseos de compra comúnmente denominados saladitas, que actualmente solo funcionan mediante venta online. En este punto, adelantó que desde el Municipio buscan posibilitar su reapertura con atención presencial evaluando nuevos protocolos, a fin de brindar respuesta esta semana.

Por último, el Secretario de Coordinación General valoró el diálogo que desde el Municipio se mantiene con cada uno de los sectores, como parte de una de las principales herramientas para salir delante en este difícil contexto.