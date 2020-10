En Lago Posadas pidieron justicia por Martín Allochis

Facebook Twitter

Lago Posadas

Esta tarde se llevó a cabo en Lago Posadas, una marcha pidiendo justicia por Martín Allochis, quien fuera apuñalado semanas atrás y permanece internado en grave estado en el Hospital Zonal de Caleta Olivia.

Tras esta primera marcha, anunciaron que realizarán similar convocatoria cada lunes en la Comisión de Fomento de esa localidad.

Luego de la marcha, familiares y amigos dieron a conocer una carta que enviaron a medios de comunicación.

La misma indica que «primero que nada, ojalá que Martín este sintiendo esto, que esta todo un pueblo esperándolo, y estamos todos pendientes y a disposición de la familia Allochis-Quiroz».

«Martin es amigo de la mayoría de los jóvenes del pueblo, me parece que en algo que estamos todos de acuerdo, que es un ser noble, que no tiene maldad, que no le hace daño a nadie, aferrado a la naturaleza a los amigos y la familia».

«Martin Allochis es amante de la música y amante de estar siempre acompañado de sus amigos, siempre esta en todos los grupos y todas las concentraciones de diversión con sus amigos el no se divide por grupos, Martin es amigo de todos, no excluye no discrimina el simplemente vive la vida y hoy esta peleando por recuperarla. Todos queremos a Martin, el se ganó por quien es el corazón de todos», indicaron.

Agregaron que «hace dos semanas, lo cortaron por todas partes, hace dos semanas él esta peleando por su vida, sus padres están ahí con una incertidumbre de no saber que les espera, la familia acá preocupada y con el alma rota, los amigos totalmente desconcertados y pidiendo que por favor ocurra un milagro. Si, gracias a todos nuestros deseos Martin a pasos lentos va mejorando, y va a mejorar y va a salir de esto. Pero va a ser un proceso, porque el daño, el daño que le hicieron a el y a la familia y todas las personas que hoy estamos acá, no lo repara nadie, el proceso de sanación es a largo plazo, el no tiene porque estar en el lugar que esta».

«Tenemos miedo, nos invade el miedo y la impotencia de que van a decidir por el culpable, todos reconocemos al culpable, entonces si el tuvo la intención de dejarlo hoy en un hospital no podemos defender lo indefendible gente, no podemos permitir que esa persona salga de prisión como todas las personas que han salido como si nada, este caso no puede ser de la forma en la que vemos y leemos todos los días en los medios de comunicación donde los asesinos entran un día y al otro día tienen la libertad que no merecen», manifestaron.

Sentencian además que «hoy el que merece ser libre es Martin y se encuentra encerrado en un hospital con riesgo a todo, no sabemos que va a pasar con él si va a tener complicaciones el día de mañana por todos esos cortes, entonces NO ES JUSTO, que tenga mas derechos un asesino cuando se llevo encima los derechos de MARTIN y de toda la familia. Las preguntas nos invaden, actuar sin sentido con el objetivo de arruinarle la vida a una persona, tiene que tener como resultado, una condena judicial y una condena social.

Hoy la justicia la estamos haciendo valer nosotros socialmente, pero también es importante, es de suma importancia, que pague por sus hechos, que cumpla los años que tenga que cumplir y que se responsabilice de sus actos».

«Que la justicia escuche nuestro petitorio, que la justicia no se olvide de Martin, que no se olvide de nosotros, porque lo que le paso HOY A LA FAMILIA ALLOCHIS QUIROZ, LE PUEDE PASAR A CUALQUIER FAMILIA, ustedes no saben que puede pasar el día de mañana cuando sus hijos salgan a disfrutar de una noche con amigos y vuelvan de la manera que Martin intentó volver a su casa y no llegó».

Añaden que «por otra parte, es necesario reconocer, que la Policía actuó mal, que nuestra policía de Lago Posadas, quienes son los responsables de garantizarnos nuestros derechos humanos, no supieron como hacerlo, mas allá de la falta de insumos para la realización de investigación como por ejemplo las herramientas para recopilar las huellas dactilares , e incluso conocimiento de dactiloscopia, para poder dar con el paradero de quien intentó matar a Martin, datos fundamentales para convencer al juez quién intento matarlo, faltó la realización de allanamientos en el momento para no estropear la investigación para que nadie intervenga ni modifique la causa dieron tiempo a que cualquiera manipule la investigación y dieron tiempo para beneficiar a un asesino, por la falta de actitud y de velocidad por parte de la policía que no se tomo en serio lo que le sucedió a Martín, que no actuó como correspondía y que en vez de garantizar los derechos a Martin se lo garantizaron de entrada a quien lo dejo empostrado en una sala de terapia intensiva».

«Así funciona la policía funciona improvisadamente, y no tiene que ser así, se tienen que instruir no solamente deben ponerse el uniforme, deben instruirse y estar preparados para hechos como estos, para hechos donde la vida de las personas se encuentran en juego, esto es serio».

«Para ser enfermero hay que saber donde pinchar, lo mismo sucede con la policía se debe actuar de forma profesional, una leve reflexión los hará dar cuenta que realmente necesitamos más capacitación para ellos porque lamentablemente hoy en Lago Posadas han demostrado que no están preparados para garantizarnos seguridad.

No puede ser que hayan esperado que un familiar, con el dolor que se encontraba atravesando al no saber que iba a pasar con su sobrino, se tenga que acercar a dar explicaciones y a erradicar una denuncia para que se muevan y realicen las investigaciones correspondientes, no puede ser que tenga que venir siempre personal de Perito Moreno a tapar con las improvisaciones del Jefe».

«Mientras apañaban a alguien que intentó asesinar, nosotros le tuvimos que pedir a Dios que no abandone a Martin, porque la justicia lo abandono. Y queremos hacer llegar este mensaje a quien defina la causa, quien tiene la opción de darle la libertad o condenar según lo que establece la Constitución Nacional a un asesino, a alguien no apto para una sociedad».

Finalmente indicaron que «le queremos pedir que no siga abandonando a Martin, que el seguramente va a salir adelante y me gustaría que cuando se despierte sepa que la Justicia lo defendió y lo protegió. Hoy alzamos la voz y salimos a la calle, para que no suelten a Franco López, que pague por el daño irreparable, para hacer llegar nuestro afecto a Martin y a su familia, para decirles que no están solos y los vamos a estar acompañando hasta el final, y que si la justicia no toma la decisión que tiene que tomar, vamos a seguir pidiendo justicia, NO TERMINA ACA, hasta que nos definan que va a pasar, nosotros vamos a seguir gritando. Porque el pueblo esta enojado, porque queremos volver a creer en una justicia real, una justicia transparente con tolerancia cero, porque queremos ser libres y mientras hayan asesinos sueltos no vamos a estar en Paz».