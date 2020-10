Comienza este martes de manera virtual, el juicio al ex concejal Rubén Martínez por abuso sexual simple

Facebook Twitter

Caleta Oliva

Este martes a partir de las 10 de la mañana comenzará la jornada de debate en el juicio oral, contra el ex concejal Rubén Martinez, acusado por abuso sexual simple.

Por la pandemia, se tiene previsto iniciar la jornada a las 10 de la mañana con la reincorporación por lectura, en el cual tanto el fiscal como la defensa presentarán sus alegatos.

Fuentes judiciales confirmaron que el debate será de manera virtual y el acusado estará presente desde su lugar de detención en la División Comisaría Cuarta, al igual que su defensor el doctor Heraldo Nanni desde un lugar que designó y los integrantes del Tribunal los doctores Olivera, Alonso y Albarrán.

El doctor Nanni aseguró que en el debate se presentarán las pruebas que se recolectaron en la etapa de instrucción y aseguró que se debatirá sobre la validez de las pruebas producidas como fueron incorporadas, la valoración del testimonia de la víctima en cámara Gesell y las pericias psicológicas realizadas y además hacer un análisis de todos los testimonios que se fueron presentando, tanto de la menos como de los testigos que aportó el ex concejal Martínez para dar un contexto que le permitirá a la defensa «solicitar la absolución» de su defendido.

La causa está caratulada como abuso sexual simple en concurso real, agravado por la convivencia preexistente.

«Esa es la acusación e imputación que se va a formalizar, aunque nosotros vamos a plantear que no hay concurso real y que no hay convivencia preexistente y que a su vez, no han existido los abusos como han sido denunciados», señaló el doctor Nanni y aseveró tras la jornada de este martes, el Tribunal Oral se tomará cinco días para dictar sentencia.