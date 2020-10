Partido Obrero: «Alicia Kirchner despide trabajadores esenciales»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Se trata de los 40 operarios integrantes de la Cooperativa «Los Alamos»- responsable de la limpieza general del hospital de Caleta Olivia.

La medida de fuerza comenzó el jueves 01/10 por un retraso en el pago de haberes de agosto. Si bien en la tarde de ese mismo día ingresó un pago para el sector, este viernes la protesta continua dado que los trabajadores piden ser contratados por el gobierno provincial.

«Los trabajadores cobraban 10 mil pesos hasta el mes de mayo, y desde ese mes, como bonificación por la Pandemia; pasaron a cobrar 25 mil pesos, porque entre otras tareas, realizan la limpieza de los espacios destinados a la detección y tratamientos de Covid 19. El Presidente de la cooperativa «Gustavo Alanis» dijo «no estamos amparados por nadie, vivimos bajo amenazas y si nosotros no hacemos este servicio nos amenazan con echarnos», indicaron desde el Partido Obrero a través de un comunicado de prensa.

Los Miserables

El texto indica además que «en la tarde del viernes 2, el Dr. Covas, Director del Hospital e integrante del COE junto al Intendente Municipal, emitió un comunicado desvinculando a los trabajadores, pero causó aún mas indignación, que en un segundo comunicado afirma que no mantiene deuda alguna, y «que no existe precarización laboral».

«Esta infamia, no reconoce el trabajo prestado (y no pagado aún) en el mes de septiembre, y encubre una práctica impuesta por el kichnerismo en Santa Cruz, de tercerización laboral; que ha plagado de planes y cooperativas todos los estamentos del Estado Provincial y los 14 municipios», manifestaron.

Agregan que «el despido de los 40 trabajadores esenciales del Hospital de Caleta Olivia, viene de las mas altas esferas del Gobierno Provincial. Acá no hubo aplausos ni empatía, mucho menos sororidad de Alicia con las mujeres que integran esta y otras cooperativas. Los que despiden en medio dela Pandemia son unos miserables dijo Alberto… hay que avisarle que por acá hay varios que militan en sus filas».

Añaden que «desde el Partido Obrero, reclamamos la inmediata reincorporación de los trabajadores de la Cooperativa «Los Alamos», su pase a Planta Permanente y la duplicación de los salarios de todos los trabajadores de la salud, sean del área de limpieza, administrativo, enfermeros o profesionales médicos».

«Llamamos a todas las organizaciones sociales, gremiales y políticas de la región a solidarizarse con esta lucha y acompañar a los trabajadores que hoy han decidido pernoctar dentro del Hospital», manifestaron finalmente.