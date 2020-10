La Cámara de Comercio anunció que «los gastronómicos podrán trabajar los domingo con delibery»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Integrantes de la comisión directiva de la Cámara de Comercio, mantuvieron una reunión con la subsecretaria del área del Municipio local, en un encuentro que ya estaba previsto con anterioridad.

El objetivo según indicaron «era analizar cuál era la situación epidemiológica tras dos semanas del inicio de casos sin nexo epidemiológico y en ese contexto evaluar la situación comercial en la ciudad».

La cámara recordó que los pedidos que se han realizado fueron:

– Servicio de mesa por parte de los Gastronómicos

– Los rubros que están cerrados desde el principio de la pandemia

– Apertura de saladitas con protocolo especial.

– Apertura de comercios de cercanías de todos los rubros, pequeños comerciantes para los días domingos. Entre ellos el sector gastronómico.

Encuentro

Respecto a las conclusiones del encuentro, manifestaron que «por ahora los comercios de cercanías van a permanecer cerrados los días domingos», en cuanto al tema de los paseos de compras («Saladitas»), indicaron que para este sector, «la cámara presento una opción que era trabajar por grupos y en diferentes horarios, no obstante ellos han decidido avanzar en el ámbito legal, y con el patrocinio de un abogado realizarán las presentaciones que correspondan ante la autoridad local».

Sobre la actividad de gastronomía, indicaron que «van a poder trabajar los días domingo con sistema de delivery, los que tengan sus vehículos habilitados, lo podrán hacer de 11:00 a 15:00 y de 20:00 a 23:00 horas.

En este sentido ya existe un grupo de gastronómico que tiene sus móviles habilitados y desinfectados para prestar este servicio, no obstante los que aún no tengan sus vehículos en regla, podrán hacer los trámites en el transcurso de la semana próxima y podrán trabajar a partir del próximo domingo. Esto incluye a Restaurantes y rotiserías».

Sobre los rubros que aún deben permanecer cerrados, se comunicó que «la idea es incorporarlos en el plan Santa Cruz Protege, que permite acceder a subsidios para pagar alquileres y otros costos, y comenzar a realizar un fino trabajo de protocolo de funcionamiento, para que apenas se autoricen las aperturas puedan iniciar su trabajo en forma inmediata».

Finalmente, los integrantes de la comisión directiva de la Cámara de Comercio, señalaron que el encuentro «fue positivo, nosotros siempre apostamos al diálogo para superar estas dificultades, que sabemos van a continuar a pesar de que nuestros comercios estén abiertos, ya que como sabemos es mínima la circulación de vecinos en las calles, pero no bajamos los brazos, defendemos la actividad que está siendo cada vez más golpeada por esta pandemia».