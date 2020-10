Preocupa el incremento de casos de abuso sexual durante la pandemia en Santa Cruz

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Desde que se inició la cuarentena se incrementó en el país y en la provincia de Santa Cruz los casos de abuso sexual. Este problema ya existía antes de la pandemia y se estima que cerca del 30 por ciento de las mujeres han sido víctimas de violencia física y sexual por parte de su pareja.

En Caleta Olivia, en los últimos meses la Comisaría de la Mujer registró un alto porcentaje de denuncias por abuso sexual y según se detalló a Diario Más Prensa «el confinamiento ha reforzado la situación de aislamiento en la que se encuentran miles de mujeres que conviven con su agresor», explicaron

Asimismo aseguraron que «por la pandemia, el no poder salir de sus domicilios, provocó que muchas de estas mujeres tengan más difícil el acceso a los recursos de protección y se suma la crisis económica que generó que afecte a las mujeres más vulnerables que, en muchos casos, dependen económicamente de sus parejas».

Días atrás, un inquietante dibujo apareció en la pared de una plaza en la localidad de Perito Moreno.

Por sus trazos, se trata de un dibujo aparentemente realizado por un niño o niña y bosqueja una aterradora situación: la agresión de un personaje con colmillos y a un menor.

El hallazgo del dibujo fue difundido por redes sociales y una diputada pidió que se investigue de alguna manera el tema.

El dibujo muestra a un personaje de cabello largo y con cara triste, siendo agredido por otro que además de ser de mayor tamaño, tiene colmillos, algo en una de sus extremidades (podría ser un arma) y claramente sus genitales expuestos. Todo esto, con trazos propios de un infante.

«Perito Moreno. Apareció este dibujo en la pared de una plaza, lo que parece ser un pedido de ayuda de un niño o niña. No tiene donde acudir más ahora en pandemia, no hay juzgados, ni maestros, ni línea 102, ni @defensora_nna, ni @aliciakirchner», expresó la legisladora nacional por la UCR, Roxana Reyes en su red social.

Más allá de la denuncia pública, hasta ahora no se conocen novedades respecto a acciones concretas para dilucidar el caso.

«Situaciones de promiscuidad por viviendas en donde las familias viven en hacinamiento. Desvinculación de menores con sus progenitores por cuestiones de distanciamiento social o cuarentena; incluso un aumento en el consumo de alcohol u otras sustancias están agravando la situación de riesgo en muchos hogares», admitió una psicóloga vinculada al sistema judicial provincial, que prefirió no ser identificada.

Ocurre que más allá del alerta que genera la vulnerabilidad de menores en riesgo social, también se registran un marcado incremento de casos de abusos y violencia de género sin que pueda haber una respuesta adecuada por la limitación de los recursos y las restricciones generales impuesta por los protocolos sanitarios y de seguridad en el marco de las acciones para frenar la ola de contagios de Covid 19.

Un dato concreto es que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia emitió el 2 de septiembre pasado, una resolución que avaló un pedido del hospital Regional de Río Gallegos, para que se dejaran de atender casos de «urgencias» y se destinaran todos los recursos a la atención de la pandemia. «Resultan atendibles los motivos invocados», expresa la nota oficial del Excelentísimo Tribunal de Justicia en respuesta al pedido enviado por el director médico del HRRG, Mauricio Fernández.

De este modo, se informó a «todos» los Juzgados de la provincia que «arbitren los medios necesarios pertinentes, tendientes a no recargar con requerimientos de carácter de urgente que ocupen los recursos hospitalarios del mencionado nosocomio, mientras continúe la presente situación sanitaria», sentencia el TSJ.

Ante la gravedad del caso, los centros de salud no podrían realizar pericias o atención a víctimas de agresiones sexuales, abusos o violencia de género; y los reclamos no seguirían cursos judiciales.

Uno de los casos que tomó trascendencia fue la detención del ex concejal de Río Gallegos Emilio Maldonado, acusado por el abuso sexual de dos niñas de 10 y 13 años.