Solidaridad con el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso: Soloaga: «Estos hechos no tienen nada que ver con la acción sindical»

Facebook Twitter

Cañadón Seco

A raíz de las amenazas que recibió Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos de parte de manifestantes de la UTA que reclamaban frente a la municipalidad, el presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, expresó su «total solidaridad» con Grasso.

El jefe comunal se comunicó con el intendente de la capital provincial y expresó su «total solidaridad con los funcionarios, trabajadores municipales y con todos los vecinos de Río Gallegos por hechos que no tienen nada que ver con la acción sindical, ni con la historia del sindicalismo, ni con la historia de grandes dirigentes».

Soloaga se mostró preocupado por el accionar de dirigentes que encabezaron la protesta y aseveró que «estos hechos delictivos no se pueden permitir y menos que sucedan desde una organización representativa de intereses de los trabajadores».

Agregó que «esto no se debe dejar pasar debido a que estamos comprometidos con la democracia, con los símbolos del hecho democrático, del estado de derecho en la Argentina, en la provincia y en Río Gallegos», expresó y le envió su «absoluta solidaridad»

Los hechos acontecieron el martes pasado cuando manifestantes de la UTA amenazaron e increparon de forma violenta al intendente Grasso.

Tras la protesta, Grasso dialogó con los manifestantes a pesar de la escalada de tensión que se vivía en ese momento y tras el encuentro el intendente denunció que fue amenazado de muerte él y su familia, ya que uno de ellos lo increpó y le aseguró «meterle bala».