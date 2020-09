Nota de Opinión: seis meses y el COE de Caleta Olivia no sabe cómo comunicar

Facebook Twitter

Por: Alejo Maimo

Los últimos días resultaron de gran incertidumbre en Caleta Olivia al no saber por fuentes oficiales cual era la situación sanitaria, actualizada y en tiempo real, de los nuevos casos de coronavirus.

Se conoció, por declaraciones del intendente Fernando Cotillo a FM Vanguardia, que el informe de nuevos casos Covid-19 lo dará el Hospital Zonal «Pedro Tardivo» al final del día.

La información que se publica entre las 15 y 16 horas (desde hoy), representan al Plan Detectar, que si bien son importantes, no resultan relevantes ya que la situación real la dará a conocer el propio Hospital cuando, al final del día, de a conocer los resultados de laboratorios como así también el informe matutino del Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia al día siguiente.

Sin embargo, preocupa que al cumplirse 15 días desde la confirmación de los casos positivos sin nexo epidemiológicos en la ciudad, no se pudieron poner de acuerdo sobre la información que brindan a la comunidad.

Si bien, el propio Cotillo admitió y reconoció problemas de comunicación, no es para nada aceptable el error a esta altura cuando, desde el inicio, el COE que es integrado por las autoridades competentes, no planeó (y ahora tampoco) un sistema de comunicación diferenciado a lo que es la actividad diaria del municipio.

La comunicación en tiempos de crisis es fundamental para llevar, entre otras cosas, calma a una sociedad que exige respuestas.

Hoy el COE local no cuenta con un equipo propio de comunicación, el cual debió, desde el inicio, fijar mecanismos para dar a conocer la información real y concreta en esta situación de crisis. Esto va desde poner a disposición de la prensa un vocero único que transmita un mensaje oficial sobre la situación de la ciudad, hasta conferencias de prensas o comunicados audiovisuales diarios que puedan ser transmitidos y que llegue a la ciudadanía o simplemente en ponerse de acuerdo al momento de publicar placas que no coinciden con los otras instituciones competentes como por ejemplo el hospital cuando decide publicar placas informativas propias de la institución.

No resulta extraño que la situación comunicacional se haya manejado como se hizo hasta ahora, si en el entorno al propio Intendente no lo rodean profesionales idóneos en el tema y si del marketing político.

Es necesario actuar, dejar de equivocarse y reconocer los errores en el momento para que no vuelvan a ocurrir. Esperemos que no tengamos que esperar otros seis meses para saber, o deducir, cual es la situación sanitaria en la ciudad.