El concejal Morón pide informes al Hospital de Pico Truncado y al Ministerio de Salud

Pico Truncado

Al escuchar las dos campana de un mismo nosocomio el Concejal Oficialista del Bloque unipersonal «Movimiento Popular Truncadense» Carlos «Roky» Morón realizó un pedido de informes tanto al Hospital como del Ministerio de Salud de la provincia para que se aclare las situación del nosocomio, en sus necesidad de insumos y elementos, y que disponibilidad de elementos y personal, dispone hoy ese centro de salud para atender a enfermos de Covid-19.

Sobre estos temas se hablo con el Concejal Morón en la mañana de Radio Nativa-MAS RADIO 95.7 de Pico Truncado en el cual se refirió sobre este tema y por un Sesión extraordinaria que tuvo lugar el sábado pasado para poner valor a las multas a través de un Decreto del Poder Ejecutivo municipal y el COE.

«En la última Sesión ordinaria del concejo, hubo un pedido de Ordenanza por parte del Ejecutivo municipal que se estableció con el Comité de Crisis, donde estipulaba un régimen sancionatorio, que es una medidas excepcional, de multas y procedimientos a generar para la sociedad. Fue así que en ese momento de la Sesión, se dispuso que pase a comisión, porque nosotros, los cinco ediles lo podíamos analizar bien, porque sabemos que hay una urgencia, que es la de salvar vidas en forma inmediata y generar conciencia», dijo.

Consideró que «queríamos analizarlo artículo por artículo, de hecho la Sesión fue la primera que se transmitió en una aplicación comunitaria de internet, los cinco ediles destacamos la convivencia en democracia de tres espacios totalmente distintos, en mi caso yo apoye el espacio del Frente de Todos que llevo a Alicia como Gobernadora y a Maimo como Intendente, Romely y Lito llevaron a otros candidatos, así como Pepe y Soledad llevaron a otro. Son tres espacios políticos muy distintos uno de otro, pero en si hoy nos ponemos a defender la vida ante una pandemia. Tenemos diferencias en ver al país y demás cosas, pero coincidimos plenamente en sentarnos a trabajar para las medidas que que se tomen sean lo más humanas posible, porque la Ordenanza que venía del Municipio tenia términos muy generales, nosotros pudimos separa la medida entre comercio y entidades bancarias».

Sostuvo además que «el proyecto original no lo tenía, nosotros lo separamos por rubro, porque no es lo mismo un kiosco de barrio con un banco o el casino. También pudimos incluir el apercibimiento ya que el proyecto original decía multa directamente, nosotros pusimos un apercibimiento, donde podamos avisarle al vecino de que está incurriendo en una falta, y a partir de allí si vuelve a incurrir en esa falta, si aplicarle una multa. En el caso donde deben salir con tapabocas, el cuidado de cada uno y el distanciamiento».

«En el proyecto queda establecido que todo lo recaudado sea volcado a una cuenta especial donde el COE local y la gente de salud pueda utilizarlo para fortalecer el sistema sanitario excepcional», señaló.

Consideró además que «sé que no es cómoda la medida, ninguna medida sobre multas y sanciones son agradables a la comunidad pero fue lo que dispuso el comité de crisis, que está haciendo un gran trabajo y el Ejecutivo. Los encargados de controlar y cobrar las multas serian las fuerzas policiales, gendarmería, comercio, transito, protección civil y se está preparando un grupo de voluntarios porque estamos en un contexto de crisis muy complicado, donde hay que llamar a voluntarios que quieran participar, a los que se lo van a capacitar y se les va a dar una credencial. El Juzgado de faltas será el encargado de aplicarlas. Todas estas personas serán los que controlen que se efectivice la aplicación de las medidas sanitarias que dicta el ejecutivo nacional para cuidarnos en la propagación del virus. No tiene como opción un fin recaudatorio sino básicamente es prevenir. Hay horarios para que la gente pueda salir, hacer sus compras y demás cosas y horarios donde solamente puede circular las personas esenciales».

Hospital

Con relación a la crisis sanitaria que atraviesa la ciudad opinó que es única y espero que sea irrepetible, surgen este tipo de situaciones que en principio hay que comprobarlas, donde se escucha primero al director del hospital haciendo declaraciones y por otro lado una representante de enfermería que hace otras. Mi premisa es llamar a la paz , donde hayan instancias de dialogo, donde tengamos una información real. Como trabajador de este cuerpo legislativo voy a pregonar siempre al buen trato, reitero el diálogo entre trabajadores y el funcionario».

«Es preocupante escuchar declaraciones de este tipo, de la cual se dijo en cuanto a no tener elementos de seguridad y aparatologia para enfrentar esta pandemia. Estuve la oportunidad de hablar con compañeros que cumplen funciones en el Ministerio de provincia, para que ellos puedan tomar cartas en el asunto. Esto es para llevar información real a todos los vecinos, no creo que nadie haga declaraciones de este tipo porque si nada más. Tampoco creo que en esta instancia tan lejos de una elección política, haya operetas, como se dijo políticamente».

Añadió que «creo en la buena fe de las personas, yo como todos los vecinos de la ciudad queremos que la saluda este a la altura de la circunstancias. Porque estamos en un proceso muy grave donde todos los sistemas deben funcionar bien, salud y seguridad ante todo. Yo pude enviar a Río Gallegos la solicitud de que gente del ministerio se hagan presente acá en mi ciudad, para recabar información y se genere una mesa de diálogo. Porque son miembros de salud que son los que nos cuidan la vida, lo que nos salvan, que están en la primer línea de ataque contra esta pandemia y deben estar bien entre ellos mismos. Porque si hay un problema entre los que dirigen y los empleados de salud nadie trabaja en forma tranquila», manifestó finalmente.