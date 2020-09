Se aguarda contar con autorización para uso del Ibuprofeno Inhalado

Facebook Twitter

Río Gallegos

Lo afirmó el bloque del FdT en la Legislatura Provincial, adelantando avances en el diálogo entre la firma productora del fármaco y ANMAT.

«Esperamos con esperanzas los resultados de la presentación de estos requerimientos, que la Administración Nacional pueda evaluar de manera acabada su efectividad y avanzar de esta manera en su autorización», sostuvieron.

El Bloque del Frente de Todos en la Legislatura Provincial, en el marco de las gestiones que están realizando ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en relación a la autorización para la utilización del producto «Luarprofeno» (Ibuprofeno en solución inhalatoria y nebulizable) en pacientes COVID-19 positivo, informó este martes que, a la fecha, el laboratorio que lleva adelante su producción, continúa con las presentaciones requeridas por el Ente Regulador, según la normativa vigente establecida en la Disposición 6677/2010.

De acuerdo a la información suministrada por estas horas a integrantes del Bloque mayoritario desde ANMAT, se informó que «existe un diálogo abierto con la firma productora del fármaco, y que reviste de un especial interés por parte de las autoridades nacionales, ya que de ser aprobados los ensayos clínicos y comprobada su eficacia, este tratamiento podría ser un paliativo importante para enfrentar esta pandemia que hoy tiene a la Provincia, al país y al mundo en vilo».

«Con el objetivo de no abundar en controversias políticas, ni suspicacias respecto de planteos realizados por estas horas en medios de comunicación y redes sociales relacionados a la falta de ‘sensibilidad’ por parte de las autoridades provinciales», legisladoras y legisladores del FdT de la Cámara del Pueblo recordaron que «la propia empresa informó días atrás que recién el 17 de julio del corriente año se remitió a la ANMAT la información relativa al protocolo de ensayo clínico de LUARPROFENO, confirmando de este modo que aún no se cuenta con la autorización necesaria para su uso», señalaron, información que se encuentra disponible en https://www.quimicaluar.com.ar/comunicado-luarprofeno/.

Desde el Bloque del FdT, reiteraron que «desde nuestra bancada, y como santacruceños y santacruceñas, esperamos con esperanzas los resultados de la presentación de estos requerimientos, que la Administración Nacional pueda evaluar de manera acabada su efectividad y avanzar de esta manera en su autorización, buscando que sirva de paliativo ante esta enfermedad, que tanto padecimiento conlleva a nuestros vecinos y vecinas».

Finalmente, sostuvieron que «una vez autorizada su implementación, si el Gobierno Provincial decide avanzar con su uso, sin dudas estaremos acompañando esta decisión, ya que no se puede experimentar con la salud de los santacruceños y santacruceñas, como tampoco ha experimentado el Gobierno Nacional en el resto del país, de lo contrario ya se estaría utilizando».