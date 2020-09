Legisladoras de la UCR: «El Gobierno hace oídos sordos a cada propuesta que presentamos para aliviar la crisis»´

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Las legisladoras de la UCR Roxana Reyes, Nadia Ricci y Daniela D’Amico volvieron a pedirle a la gobernadora Alicia Kirchner, y a sus ministros, que implementen las propuestas que vienen presentando desde el inicio de la pandemia y que refuercen el personal médico contratando terapistas.

«Necesitamos que el gobierno haga lugar a estas propuestas porque son beneficiosas para el conjunto de los santacruceños, no para un sector político. No es tiempo de arbitrariedades políticas. Además, lo más urgente hoy es convocar médicos terapistas, algo que no se está haciendo. Trajeron neumonólogos, cardiólogos, clínicos, pero no terapistas» afirmaron.

Uno de los proyectos impulsados por las legisladoras promueve el uso de ibuprofeno inhalado que ayudaría a mitigar las consecuencias del Covid-19 y a descomprimir la situación del sistema sanitario.

«Es inentendible que los funcionarios y legisladores del oficialismo no alcancen a comprender que puede beneficiar a todos los santacruceños. Crean grieta en un tema que es de salud pública y ponen en riesgo a toda la población» sostuvieron.

Por su parte, Nadia Ricci destacó que «el proyecto del ibuprofeno inhalado es el más urgente y el que más necesitamos en estos momentos en que el sistema de salud provincial está colapsado. Los argumentos del FdT para no aprobarlo son muestra de las mezquindades políticas que son inadmisibles y nos perjudican a todos».

Las legisladoras radicales, además, se refirieron a otros proyectos que resultarían beneficiosos para atravesar esta situación crítica que vive la provincia y que no obtuvieron ningún tipo de respuesta por parte de la gobernadora ni de sus ministros.

«En marzo cuando nos reunimos con la gobernadora le acercamos una serie de propuestas en materia de salud y economía que hasta el día de hoy no se implementaron y que hubieran servido para amortiguar los impactos negativos que está provocando la cuarentena indefinida» expresó Reyes.

Como ejemplo, la Diputada Nacional mencionó las iniciativas que presentó para acondicionar el Hospital Militar y para agilizar los trámites de titulación de los estudiantes de enfermería de la UNPA.

Por su parte, la concejal Daniela D’Amico recordó la App que desarrolló la empresa Zimatech cuando comenzaban las restricciones para circular. Esta App permite optimizar los controles de tránsito e indicar, en tiempo real, si una persona está autorizada a circular o no.

«Esta propuesta la presentamos, también en marzo, previendo que sería una herramienta de gran utilidad para efectivizar los controles ya que está desarrollada con una base de datos propia que permite controlar los permisos emitidos por el gobierno nacional» explicó D’Amico.

La App a la que hace referencia la concejal no se puso en funcionamiento en Río Gallegos, pero sí fue utilizada con éxito en la ciudad de Córdoba.

Para concluir, las legisladoras le dejaron un mensaje a la gobernadora y a sus ministros: «Sería bueno que informen con la verdad para no crear falsas esperanzas.»