Enfermera del Hospital de Truncado reclama «condiciones de trabajo normal y seguro, para mí y mis compañeros»

Pico Truncado

En una entrevista realizada en la mañana de ayer en el Programa «La Mañana de Nativa por Radio Nativa – MAS RADIO de Pico Truncado, la Licenciada en Enfermería Maria Claudia Huanquitripay respondió los dichos del Director del Hospital, Dr. Diego Laurenco.

La Licenciada en Enfermeria Maria Claudia Huanquitripay salió al curce de declaraciones que realizó el director del Hospital , Dr. Diego Laurenco

«La verdad que es una pobre apreciación y con poco fundamento, decir que nuestro reclamo es una situación estructural. Primero porque yo soy una persona apolítica y apartidaria. Pero si me interesa que nosotros en el Hospital podamos trabajar cómodamente, con los equipos necesarios y los protocolos adaptados a la estructura de nuestro hospital. Esto no es ninguna cuestión política, esto comenzó con el movimiento 21 S que comenzó a nivel nacional donde buscamos el reconocimiento del trabajo de enfermería. No es una cuestión personal, nosotros adherimos al reclamo nacional de enfermería 21 S, en cada hospital, en cada provincia, hizo los reclamos en función de lo que tiene como estructura edilicia y gestión de trabajo», dijo en el inicio de la entrevista.

Consideró que «aquí aparecen todas las necesidades que tenemos como trabajadores, tomarlo como una cuestión personal, como la tomo el Dr. Laurenco diciendo, esta enfermera genera pánico, no es así. Yo no genero pánico, yo trabajo. Si andaría buscando pánico no vengo a trabajar. Mi trabajo se trata de poderle prestar y brindarle a la gente la mejor atención. Protegerme yo y proteger a la gente, si yo no me protejo difícilmente pueda proteger a otros y cuidar el resto. De esto se trata nuestro trabajo, sino, no tendríamos tantos enfermeros que en esta pandemia que perdieron la vida, nosotros procuramos que cuando esto termine tendríamos que estar todos juntos, todos nuestros compañeros que comenzamos en esta pandemia podamos estar al finalizar también. Esta es una cuestión de cuidado que se tiene que gestionar, o sea el trabajo se tiene que hacer coordinado y ordenado».

Insumos

La profesional señaló que «con respecto a la provisión de insumos del hospital, en estos momentos han empezado a llegar más elementos de protección del personal, pero no les puedo precisar el stock ante una situación de un contagio masivo o mediano contagio. Hoy tenemos un escaso contagio que se encuentra controlado, y hasta ahora tenemos el equipamiento necesario. Pero hubo un momento, que fue antes de que venga el Dr. Riera que declaró este hospital como Zona Roja, donde nosotros no teníamos los elementos. No sé si farmacia los tenía guardado y no estaba autorizado entregarlos o cual era el problema de fondo, yo le digo desde el lugar que ocupo que soy enfermera que trabaja en la guardia sin ningún cargo, con decirle que antes de que el Dr. Riera asumiera como Director de hospitales de zona norte, nosotros los elementos no lo teníamos. Y no lo teníamos implementado como un protocolo para utilizarlos constantemente en las ocho horas de trabajo, en ninguno de los sectores».

Sobre el caso positivo que se dio en la ciudad manifestó que «en el hospital no tenemos camilleros, el que ayuda al enfermero o al Medico que va a una urgencia, generalmente es el chofer de la ambulancia que hace de camillero».

«En el momento de atender a un caso positivo como este, se que a la Doctora y al enfermero se los colocó en aislamiento preventivo. Desconozco mucho de este caso, porque no estuve ese día, pero si se de mi compañero, que se encuentra en asilamiento hasta que estén los resultados del hisopado».

«Yo lo que dije en Canal 5 es que por lo que conozco en dichos de los coordinadores de servicio que me manifestaron. No ando por ahí indagando que les pasa a cada uno, por ejemplo en la terapia que es un circuito cerrado donde yo no puedo entrar, solamente entro si yo tengo que ir a dejar un paciente. No puedo ir a preguntar, ¿chicos que material tienen ustedes? Y andar tomando fotos por ahí. No es mi estilo y no es lo que hago», señaló.

Respiradores

Aseveró también que «en una comunicación informal con mis compañeros de terapia, dicen el Dr.. ¿de dónde saco que hay nueve respiradores?. Si en la Terapia operativa tenemos tres respiradores para Covid. Y un respirador más para un caso delicado que tenga que ser asistido con respiración mecánica. Entre esos respiradores hay algunos que no están con el servicie correspondiente, por lo tanto no se pueden usar. Esto es lo que me comentaron mis compañeros que trabajan en UTI, ahora están armando un sector de Covid donde eran salas de Pediatría».

Aclaró también que «desconozco si trajeron nuevo equipamiento porque eso no se ha anunciado acá en el Hospital, quizás los medio si, pero yo no lo he leído en estos últimos tiempos. Guardia atiene dos respiradores, que uno se usa para transporte y otro que es para cualquier urgencia que se requiera para asistencia respiratoria mecánica hasta que se decida la internación, sea en terapia o sea derivado hacia otro centro asistencial d la zona.

«Sobre los respiradores, cada uno necesita de bombas de infusión, ya que todo paciente que este respirado necesita ser compensado con medicamentos, por lo tanto debe tener bomba de infusión para regular el goteo y la dosis exacta de medicación que se va a pasar. Sé que en el hospital hay cinco bombas de infusión que seria para una unidad paciente, que requiere respiración mecánica. Esta es la relación respirador – bomba de infusión».

Añadió que «un paciente de Covid con complicaciones mediana necesita para su atención catorce días de internación. Con tres médicos que tiene hoy el hospital para UTI, el tiempo que demandaría cada uno para cubrir su guardia, nos da a las clara que falta recurso humano. Que son recursos preparados, no todos los médicos son terapistas o intensivistas para manejar pacientes críticos, y el personal de enfermería esta en las mismas condiciones, y son escasos, también»aclaró.

La profesional sostuvo que «la provincia estuvo en tiempo necesario a principio de la pandemia, cuando el gobierno nacional envió el DNU el hospital funcionaba como era debido, pero con el tiempo se relajaron todos y se descontrolo. Yo estuve una comunicación con la Señora María Inés Basualdo quien es la Jefa de Enfermería a Nivel Provincial, yo le comente que a seis meses d iniciada la pandemia recién ayer se hizo público en las redes sociales, que una vecina iba a donar una cápsula de transporte para Covid. Diciéndole que era lamentable que nosotros en seis meses no hayamos podido tener una. Cuando todas las otras localidades lo tienen. Le sigo comentando… yo supongo que las repartió el ministerio de salud. Me dijo…Nosotros no hicimos ningún tipo de reparto, y si la gente de la comunidad colabora, es lo que corresponde».

«Porque estamos en una pandemia donde todos tenemos que colaborar. Entonces dio…El estado tiene el derecho de asegurarle la salud a la población. Esta fue la respuesta de la Señora Basualdo, y además dijo nosotros vamos a tratar su tema en forma particular junto con la dirección del hospital, le dije que no es necesario, yo reclamo una condición de trabajo normal y segura, para mí y mis compañeros. Contratos seguros para mis compañeros que están como monotributistas hace más de tres año, por lo que me responde…los contratos salieron, pero esto nunca ocurrió», manifestó finalmente.