Tras el caso del ministro de Salud, aislaron a la gobernadora y a todo su Gabinete

Río Gallegos

Será hasta el miércoles como medida preventiva por el caso confirmado de Claudio García, el ministro de la cartera sanitaria.

Nuevo Día te contaba que había incertidumbre respecto de la situación del gabinete provincial luego del caso positivo de coronavirus del ministro de Salud, Claudio García.

Y en la mañana de hoy se conoció que los funcionarios que estuvieron reunidos con él el viernes pasado, se resguardarán por precaución.

La novedad es que eso incluye a la gobernadora, Alicia Kirchner, y buena parte de su Gabinete se aislaron de manera preventiva hasta este miércoles.

Desde el gobierno indicaron que todavía no hubo hisopados porque «si no presentan dos síntomas o contacto estrecho, no corresponde según criterio epidemiológico». (Fuente: Diario Nuevo Día)