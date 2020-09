Como en todo el país, hubo «Pañuelazo» en Caleta Olivia por la despenalización y legalización del aborto

Facebook Twitter

Caleta Olivia

En la tarde de este lunes, un grupo de persona se manifestaron en el centro de la ciudad en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con el reclamo del tratamiento legislativo «urgente» y aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

«Estamos manifestándonos continuando por este derecho que nos debían haber otorgado hace muchos años», aseguraron y añadieron que «el presidente Fernández fue quien prometió trabajar por este derecho en su campaña», indicaron desde Juntas y a la Izquierda del MST.

Aseguraron además que «este derecho no se respeta y muchas organizaciones continuamos luchando por esto. No tenemos estadísticas en este sentido, porque desde el gobierno nacional no se establecen organizaciones para eso. Además todos los abortos que se realizan son en la clandestinidad y todo se oculta», sentenciaron y resaltaron el gran número de mujeres que «mueren por abortos clandestinos».

De este modo aseguraron que la lucha se lleva adelante para que «desde el Estado se legalice el aborto y que sea gratuito. Nosotros luchamos por una educación sexual integral en las escuelas y en todas las materias».

En tanto, Vanesa Constancio del Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero sostuvo que «marcamos el bloque que está haciendo el gobierno nacional junto a sectores de la iglesia- Y entendemos que esto está relacionado junto a una miseria y una indigencia que crece y que en definitiva no se desarrollan políticas que mantengan el empleo, y todo tipo de despidos o la creación de puestos de trabajo, se habilita que la iglesia vaya a hacer caridad a los barrios. Entonces esto le sirve al gobierno como parche en el marco de la pandemia y que agudiza la miseria para la mayoría de la población», señaló.

«Esto es parte del gobierno kirchnerista y esto nos llama la atención, que sectores del kirchnerismo que se hacen llamar feministas o estén a favor de la legalización del aborto no estén pronunciándose en ninguna parte de nuestra provincia», opinaron.

El grupo que se manifestó pertenecen a las organizaciones Juntas y a la izquierda del MST y el Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero.

Luego de concentrarse realizaron una pintura en la explanada del Monumento al Obrero Petrolero