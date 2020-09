APROSA solicita al Gobierno que comience «a tomar decisiones para mejorar el sistema de salud»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El gremio solicitó al Ministerio de Salud que comience a tomar decisiones para mejorar el sistema de salud y la atención de los trabajadores que están en primera línea, que es realmente angustiante y preocupante.

Ante la escalada de casos positivos de Covid-19 en varias ciudades santacruceñas, y el colapso de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Río Gallegos, Aprosa ve la necesidad urgente de que el Ministerio de Salud pueda explicar las acciones que se están tomando y se van a tomar en cuestiones de salud, ya que desde que asumió el cargo el ministro García, hoy positivo de Covid19, no se ha manifestado al respecto, y los profesionales de la salud, hoy están desprotegidos, agotados, estresados y desgastados por este gobierno.

Advertimos que se podía caer en un servicio de salud colapsado por la forma errática con la que se venía trabajando desde el gobierno provincial, aclaró Andrea Pérez, secretaria general de dicho gremio, y hoy seguimos poniendo en alerta al gobierno provincial, ya que no ha escuchado, como de costumbre a sus trabajadores y a quienes los representan. Estamos con los servicios acotados, muy preocupados y con mucho personal contagiado, lo que conlleva la gravedad de la falta de recursos humanos que sigue sin respuesta, y hoy más que nunca, hace falta la determinación del ministro para que se pueda salir adelante. Vemos en el caso del nosocomio de Río Gallegos, que la única forma de ocupar una cama en Terapia Intensiva, es esperar a que alguien se muera, y esa parece ser la única respuesta de este Gobierno, lo cual es lamentable.

Finalmente, agradeció, una vez más a cada uno de los profesionales que «le siguen poniendo el cuerpo» a esta pandemia, y aunque hayamos suspendido nuestras medidas de fuerza, es claro que los reclamos seguirán existiendo, hasta que el gobierno de Alicia Kirchner comience de una buena vez a dar respuestas concretas, que no sigan generando caos en nuestra sociedad, y le recordamos a la gobernadora que la salud de los santacruceños no tiene precio.