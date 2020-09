Trabajos y algunas críticas para la nueva Secretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad

Facebook Twitter

Pico Truncado

El Secretario de Medio Ambiente, Raúl Gómez de la Municipalidad fue entrevistado en el Programa » La Tarde de Nativa » por Radio Nativa – MAS RADIO 95.7.

Gómez señaló que «tenemos una Secretaria nueva que se creó luego del 10 de diciembre cuando asume el Intendente Maimo, donde decidió que se desdoblara la Secretaria de Medio Ambiente y Obras Publicas en dos. Por un lado la Secretaria de Obras que quedó a cargo de Julio Brizuela y la Secretaria de Medio Ambiente que es la que me toca hoy estar a cargo. Tenemos dentro de la Secretaria varios Sectores, que son Recolección, Barrido y Limpieza, Patrulla Ambiental, Planta de Tratamiento, Basural, Forestación, Sanidad Animal. Es decir tenemos un cúmulo de cosas que tienen que ver con el lugar donde vivimos y nos desarrollamos», detalló.

Añadió que «lo que vemos es que no nos desarrollamos muy bien, ya que tenemos una cultura bastante particular sobre el tema del cuidado del medio ambiente, pero que viene aparejado con algunos años de atraso en lo que tiene que ver con la educación, concientización y que en muchos casos, nosotros tenemos que hacernos cargo por cuanto nosotros somos miembros de esta sociedad y que lógicamente no tuvimos la oportunidad de transmitirlo, y otras veces no tuvimos la oportunidad de asimilarlo».

«No es que nosotros solamente no tenemos conciencia ambiental, tenemos que practicarla. Creemos que ir a otro lugar, por ejemplo ir a Caleta o Comodoro no es el espacio donde vivimos, es una cuestión planetaria y merece que nosotros lo cuidemos, justamente lo que no estamos haciendo es eso, de cuidar nuestro ambiente».

Irresponsabilidad

«Además creer que el estado o el gobierno tienen la responsabilidad de limpiar, también es una irresponsabilidad de cada uno de los ciudadanos que viven en esta ciudad. Nosotros tenemos una responsabilidad como individuo primero, y luego como estado. El Estado lo representa gente que también vive en esta comunidad, somos vecinos y que también cometemos algunos errores, como el hecho de tirar la basura en cualquier lugar, como el hecho de no cuidar el lugar donde nuestros hijos van a crecer y desarrollarse, nuestro nietos. Como no entender que esta es una cuestión que si nosotros ensuciamos hoy y no limpiamos mañana, se va acumulando, y con esto proliferan un montón de vectores, una variedad de enfermedades endémicas… el covid no es una casualidad», dijo.

Señaló que «es cierto que tenemos una situación particular, una situación atípica, pero también es cierto que nos sorprendió. Pero también nosotros no tomamos conciencia de cómo cuidarnos. Donde nos tenemos que cuidar ahora nosotros y el prójimo. No hemos estado llevando la responsabilidad a fondo, el aislamiento social debe ser obligatorio…pienso yo… no se está haciendo, sino pongo como ejemplo y vamos a la Plaza Malvinas aquí nos vamos a dar cuenta de cuál irresponsable somos. Mas allá que los jóvenes tienen menos posibilidad de enfermarse. Pero tienen muchísima más posibilidades de contagiar».

Canes

El funcionario se refirió además al control de los perros en la calle y que tiene vinculación con la rotura de las bolsas de residuo.

«Sobre los Perros, la castración no va resolver la situación de los perros sueltos. Nosotros tenemos un municipio libre de eutanasia, la perrera dejo de funcionar como funcionaba antes, entonces lo que tenemos que volver a tener esa cultura, de que vamos a capturar el perro, pero lo tenemos que llevar a un lugar que este contenido, alimentado y viva. Pero el estado también debe participar en eso».

«Hay actuaciones y denuncias en el Juzgado Ordinario y en el Juzgado de falta. La justicia Ordinaria a veces podemos obtener un Oficios que nos permite ir y retirar algún perro para llevarlos algún lugar como puede ser el refugio, o darlo en adopción. Aquí también debemos destacar la ayuda que nos da un señor Rivas, que se dedica a contener a los perros y criarlos. Por los cual hemos hecho en algunos casos un acuerdo donde capturamos los perros y se lo llevamos a ese lugar, y lógicamente le ayudamos de alguna manera con la comida, con algún recurso de que él le pueda dar de comer y cuidarlo».

Multas

«El tema de la multa es complejo, un ejemplo: Si yo encuentro un perro suelto y puedo tener la seguridad que es tuyo. No tengo forma de probarlo. Este es un problema, porque si yo lo encuentro afuera y trato de hacerte una multa. Pero me decis que el perro no tiene dueño y el dueño te dice que no es de él, no tengo forma de probarlo aunque el perro entre a su patio, la persona me puede decir que es de la calle y que viene a su patio. Me dice que él le da comida en la vereda y que le hace cariño. Pero a la vez me vuelve a decir que no es de él. Entonces no tengo la forma de hacerle una denuncia o una multa por perro suelto en la vía publica. No puedo probar que el perro tiene dueño. No es falta de legislación es falta de responsabilidad del vecino con la tenencia responsable de estos animales», ejemplificó.

Críticas

Ante la consulta sobre las críticas hacia su persona y su área, sostuvo que «no tengo ningún problema. Me hago cargo de todo, también sé de donde vienen. De qué sector vienen, como es la acumulación de demanda, un día sale una cosa y otro día sale otra. No importa, nosotros vamos a atajar todo lo que tengamos que atajar. Lo que también es cierto es que tratamos de demostrar lo que hacemos. Que es justamente lo que no se dice».

«Nosotros somos animales de costumbre y nos hemos acostumbrado a escuchar las criticas, por más cosas buenas que uno haga, si haces una mala esa es la que sale y se desparrama por todos lados. Nosotros estamos en un lugar donde, nosotros decimos esto no es para cobardes, tenemos que poner la cara, el pecho, seguimos para adelante, lo único que me importa es trabajar para la comunidad. Decimos que hay algunos que remamos y otros que tiran el ancla. Que se hagan cargo aquellos que tiran el ancla, porque nosotros vamos a seguir remando y yendo para delante. En tanto y en cuanto, quien me puso acá no me diga que me vaya, no me voy a ir. Porque nosotros no somos miembros de la comunidad de blasfemias y conventillerismo. A nosotros nos interesa trabajar, y cuando dicen de críticas constructivas, no ¡no¡ la crítica es crítica. Si a nosotros nos sirve para construir, es constructiva, pero la otra. Hasta ahora no hemos visto ninguna que nos sirva para construir».

Finalmente manifestó que «nadie dice que nosotros salimos a forestar, que salimos a recuperar pozos de agua, que nosotros salimos a limpiar, nadie dice que hubo un invierno atípico que no pudimos salir a limpiar por las nevadas, las lluvias constantes, que hubo escarcha y que no se podía limpiar. Pero ahora nosotros lo estamos haciendo», indicó Gómez.