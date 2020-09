Crudo relato de un hombre de 52 años abusado sexualmente por sus compañeros de trabajo de Servicios Públicos en Las Heras

Facebook Twitter

Las Heras

Un hombre de 52 años radicó una denuncia penal el pasado 15 de septiembre ante la Fiscalía de Las Heras, donde acusó a uno de sus compañeros de trabajo por abuso sexual con acceso carnal; y a los demás por abuso simple, amenazas y mobbing.

Según detalló Tiempo Sur, cuando la víctima se lo comentó al ex gerente de Servicios Públicos, este «se rió», por lo cual la denuncia pide que se lo investigue por omisión del presunto delito.

El trabajador – que desempeña sus tareas en el área de guardia de reclamos de este órgano – explicó el rol que desempeñó cada uno de sus compañeros durante estos años, en donde uno principalmente, denominado como J.F, fue quien presuntamente lo sometía sexualmente en su lugar de trabajo.

Esto le trajo consecuencias psicológicas y psiquiátricas, lo cual incidió en la relación con su pareja, a quien tuvo que contarle por las atrocidades que pasaba.

La denuncia penal, que ahora será enviada al Juzgado de Instrucción a cargo del Juez Eduardo Quelín, señala que el hombre trabaja en la guardia de reclamo en donde cumple horarios rotativos, lo que era «propicio» para que JF abusara de él. Los abusos «eran peores y más violentos si estaba borracho», y eran continuos si su turno laboral era durante la noche.

«Así aparecía a la guardia y me arrinconaba contra la pared, me bajaba el pantalón y me practicaba felatio. Todo era muy violento. Me pegaba piñas si yo me negaba», relató. «Luego- continuó- me empujaba contra una esquina de pared y abusaba por mí durante largo tiempo. Esto podía ser varias veces durante la noche. Cada vez que lo veía venir, me ponía tan nervioso que no reaccionaba, me bloqueaba».

Sin dudas, sostuvo que era «muy difícil contar esto», sobretodo «por ser hombre». Por este motivo el presunto abusador le decía: «Sos un marica, quien te va a creer si me denuncias», o lo amenazaba de diversas formas, hasta mencionando su muerte.

«Yo estaba totalmente anulado, le tenía mucho miedo. Pero cada día estaba peor, y como estaba tan mal anímicamente, con tanto miedo y totalmente anulado, luego las violaciones eran en cualquier lugar y cualquier hora si estaba solo», puntualizó apenado.

En la denuncia, la abogada patrocinante, Dra. Rosa Razuri, pidió las filmaciones de SPSE ya que demostrarían las veces en la cual el presunto violador acudía a la guardia. También solicitó que se incluya en la investigación al anterior Gerente de SPSE, ya que por su omisión, los ataques sexuales siguieron sucediendo.

A diferencia de su antecesor, el actual Gerente de SPSE de la localidad petrolera, al tomar conocimiento, lo instó a realizar la denuncia y dispuso un sumario administrativo para los supuestos implicados.