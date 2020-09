Avellaneda: «que Julián aproveche el tiempo, así presenta los balances y rinde cuentas antes de irse del gremio»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

En los últimos días, se conoció la resolución emitida por el Ministerio de Trabajo de la Nación, por la cual suspende los actos eleccionarios de todas las entidades sindicales hasta el 28 de Febrero de 2021, prorrogando los mandatos vencidos o por vencer.

Esto como consecuencia de la situación que se atraviesa por la pandemia de Covid-19 y las medidas de prevención que se viene dando desde el Gobierno Nacional.

El SOEM Caleta Olivia, era uno de los gremios que debía llevar adelante un acto eleccionario, en diciembre de este año.

Respecto a esta medida dictada y la postergación de las elecciones hasta el año próximo, fue consultado José Avellaneda, quien es el referente municipal, con chances concretas de terminar con el ciclo de Julián Carrizo en el sindicato municipal.

Al respecto Avellaneda señalo que «era algo previsible lo que resolvió el Ministerio, las medidas de aislamiento y distanciamiento social que vienen planteándose desde el Gobierno Nacional, hacían ver que no iba a poder llevarse adelante la elección este año».

José Avellaneda prosiguió diciendo que «venimos desarrollando un gran trabajo con nuestra Agrupación Lucha y Dignidad Municipal, totalmente enfocados en el proyecto de recuperación de nuestro gremio para sus afiliados, ponerlo de pie, en actividad, algo que hoy y desde hace mucho tiempo no sucede, devolviéndole la confianza a las compañeras y compañeros en su entidad gremial, defendiendo sus derechos y además brindándole beneficios y prestaciones desde las distintas áreas».

«Estamos llegando a octubre y no se discutió la recomposición salarial, tanto Julián Carrizo como el Intendente Cotillo, aprovechan cada situación para ponerla de excusa y dilatar algo que es de vital importancia en los momentos que vivimos y con el alto impacto de la inflación en el bolsillo de la familia municipal, de manera urgente debe llevarse adelante la negociación y esta debe ser cercana al 40 %», sostuvo José Avellaneda».

«Hoy tampoco desde el sindicato, se recorren los sectores para garantizar las medidas de bioseguridad de las compañeras y compañeros que prestan servicio, en la mayoría no se cumple lo necesario para que estén resguardados y se trabaja por el compromiso y la voluntad de la gente», marco Avellaneda sobre la situación en el marco del Covid-19.

José Avellaneda finalizó diciendo que «este tiempo, Julián Carrizo puede aprovecharlo para presentar los balances y rendir las cuentas antes que se vaya del gremio en el 2021».