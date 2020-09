ARA San Juan: para la jueza de la causa, el hundimiento fue «una AMIA a 900 metros de profundidad»

Facebook Twitter

Buenos Aires

Tras la denuncia por espionaje a familiares de los tripulantes del submarino, la jueza -que había dejado fuera de la investigación a Macri y a Aguad- no descartó nuevas indagatorias si se lo ordena la Cámara.

La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, afirmó que el hundimiento del submarino ARA San Juan, en 2017, fue «una AMIA a 900 metros de profundidad», al comparar esa tragedia con la masacre de la mutual judía producida por un atentado en 1994, y no descartó que deba indagar a personas sospechadas de tener responsabilidad a las que no interrogó si se lo ordena la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

Entre los ex funcionarios que la jueza dejó fuera de su investigación están el ex presidente Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el ex jefe de la Armada Marcelo Srur.

No obstante, la magistrada defendió su actuación en el expediente, en el que procesó a varios ex altos oficiales de la Marina, aunque su intervención le valió denuncias ante el Consejo de la Magistratura por supuesto mal desempeño.

La magistrada hizo estas declaraciones a Télam Radio, en una entrevista en la que se la consultó por la reciente denuncia de la AFI contra el Gobierno de Macri por supuesto espionaje a familiares de las victimas del naufragio.

«Me atrevo si se quiere a compararlo, esto fue una AMIA a 900 metros de profundidad, con un elemento muy particular: que es un arma de guerra y con personas adentro».

«Se trata de una causa absolutamente nueva y que efectivamente no tramitó ni tramita en mi juzgado. Yo sí intervine en la causa principal que es averiguación de las causas de la desaparición en principio, después las causas del hundimiento y hubo muchas conexas», amplió.

Yáñez aclaró que hubo «una sola que podía llegar a asemejarse a esto que hoy nos alerta y nos alarma; es una denuncia que tuve de un solo familiar, al que le habían hackeado su mail, pero esa causa conexa si se quiere, en su momento fue delegada al fiscal, y el fiscal pidió la desestimación».

«Entonces en tanto y en cuanto el fiscal no haga un requerimiento formal se dispuso el archivo, pero era un solo familiar y porque él sospechaba que le estarían hackeando el correo personal», abundó la jueza.

Respecto de esta nueva denuncia, Yáñez aseveró que «sin conocer los pormenores no deja de alarmarme y sorprenderme».

Comparación

Añadió que «si usted va a ver la causa de la AMIA, que me atrevo si se quiere a compararlo, esto fue una AMIA a 900 metros de profundidad, con un elemento muy particular: que es un arma de guerra y con personas adentro».

«Se hizo absolutamente todo tipo de pruebas; también tengo en cuenta que los familiares están diseminados por todo el país, que no todos tuvieron acceso a venir a Caleta Olivia a vernos personalmente y que nosotros le expliquemos la instrucción», agregó.

La resolución de la jueza está a revisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia por una serie de apelaciones, la cual, dijo, «puede llegar a coincidir con lo que yo firmé o puede decirme que indague a otro que entiende puede tener alguna responsabilidad. Vamos a ser respetuosos de la revisión que en este momento transita y vamos a esperar que la Cámara Federal dé su opinión».

«Puede que entiendan que alguno que yo procesé deba ser sobreseído o alguno que yo sobreseí o no indagué deba ser indagado», sostuvo.

La magistrada explicó que «no hay tiempos por la situación de la pandemia, pero entiendo que la próxima audiencia será en octubre vía zoom. Yo estoy muy tranquila y muy atenta porque si se considerara que la instrucción debe proseguir yo estoy dispuesta a hacerlo con la honestidad y el compromiso corporal que le puse hasta acá». (Fuente: Telam)