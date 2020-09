Enfermeros y personal de Servicios cuestionan al Director y se manifestaron en el Hospital

Facebook Twitter

Pico Truncado

En el Programa de la Mañana de Radio Nativa – MAS RADIO 95.7 de Pico Truncado que conducen Marcelo Olivieri y Blanca Tulian, entrevistaron al Director del Hospital Distrital «Humert Kuester», el doctor Laurenco sobre el Positivo de Covid-19 y sus contactos directos que estuvo durante estos últimos días, y como se realizan los hisopados.

Laurenco consideró que «el tema de los catorce días hay que aclararlo bien, desde el día primero al catorce es el periodo de incubación, desde el primer contacto con una persona de Covid positivo hasta el día numero catorce. Después de las 72 horas que fue lo que se estipulo ayer, cuatro días, quinto día, sexto día y séptimo día…se puede hacer hisopado, si tuvo un contacto con una persona infectada, es un resultado positivo seguro, porque es el estado de mayor viremia. El virus entra al organismo el primer día. Y si se hace un hisopado ese día va a dar un resultado negativo. Los que llamamos un falso negativo. Es decir hasta el cuarto día puede dar un falso negativo. Después aumenta el índice de viremia», dijo.

Consideró además que «esta enfermedad son dos inmunoglobulinas como la IGG e IGM, que son la que nos dicen y nos alertan de que el paciente tiene un estado de viremia elevado. Esto para dejar en claro».

«El virus entra al organismo el primer día, el séptimo día es el momento más franco para tomar el hisopado. Porque aquí está el momento de mayor viremia del organismo de la persona. Después de estos días, como del ocho en adelante hasta el catorce, comienza a disminuir el estado de viremia. Empieza a disminuir la curva del virus en el organismo. Por esto que se considera hasta el día catorce. El paciente que es diagnosticado con Covid Positivo se le tiene que volver a contar catorce días más, para volverle a hacer un hisopado para que Negativo», sostuvo y añadió que «si el virus da negativo el día catorce ya se considera que el paciente está en recuperación de alta».

Laboratorio

«Agradecemos al Laboratorio Torga Babiuk que se ofreció para que nosotros podamos hacer hisopados gratuitos con ellos en caso de extrema urgencia. Reitero…los pacientes que aparentemente tuvieron contacto con el Positivo han creado una sicosis porque quieren hisoparse los primeros días, y eso va a dar un resultado negativo. Va a dar un Falso Negativo».

Ejemplificó que «de un contacto estrecho que de positivo, si nosotros hisopamos desde el primer día de notificarlos, va dar Negativo. Y los próximos días también va a dar negativo, y nos ponemos contentos. Pero entonces en el cuarto, quinto o sexto da positivo o vuelve a dar negativo…eso nadie lo sabe. Por eso se considera que el hisopado se debe hacer a partir, como mínimo después de las 72 hs., mejor es a los 5 o 7 días. Y mucho mejor cuando el paciente tenga síntomas o signos. Siempre el primer síntoma que aumenta el índice probable es la fiebre, si el paciente que estuvo con contacto estrecho de Covid, da fiebre ya es un índice. Ahora fiebre ¿con que? Con escalofríos, fiebre y tos, fiebre y dolores, fiebre y diarrea, fiebre y mucosidad, fiebre y falta de aire, fiebre y estornudo, el índice principal es la fiebre».

Protesta

El día miércoles un grupo de enfermeras del hospital en un programa de televisión, reclamaron, denunciaron y promovieron una movilización por falta de insumos y materiales de salud para realizar su trabajo en este momento donde hay una pandemia global.

Sobre este tema el Director del Nosocomio manifestó que «considero que esto es una jugada política, como varios enfermeros del hospital, hasta el mismo jefe de enfermería no comparte esos mismos ideales, esos mismos pensamientos, nosotros estamos trabajando desde el primer día con el Covid-19. Que hubo modificaciones, ¡si¡ pero en cuanto a la situación de cómo se vino, cuando Truncado se relajo acá quedo un lugar establecido a través del Ministerio de Salud de la Provincia quedo establecido un protocolo acá primero».

Agregó que «lo que pasa es que vino las segunda oleada de la pandemia, porque el primero fue un positivo que gracias a dios no paso a mayores y que quedo ahí. Después estuvimos una etapa de relajación, que seguramente se van a modificar algunos lugares dentro del hospital. Entonces estos últimos días hemos estado diseñando la manera de reorganizar para poder solventar a diez pacientes positivos en el caso de que requieran internación en el Hospital».

«En el día de hoy ya tenemos varios proyectos armados, el lugar va a ser Pediatría, donde queremos tener siete camas, siete oxígenos centrales que están en la pared, más las tres camas que queremos usar de terapia. O sea queremos hacer un pool de diez camas para poder solventar a diez pacientes que requieran internación en el hospital».

«Muchas cosas hay que hablarlas bien, tener fundamento a la hora de hablar para tener la verdad, o me miente el enfermeros o me miente el jefe de terapia, entonces. Porque anoche cuando vi en televisión esa nota, llame inmediatamente al jefe de enfermería y al jefe de terapia intensiva y tenemos: Nueve Respiradores andando y el número diez fue el que llego el sábado a la mañana y que lo pusieron en funcionamiento ayer, están hablando y siempre se basan en cuatro respiradores, nosotros tenemos diez respiradores. Son diez respiradores que están funcionando, no como se dijo que estaban en cajas. Muchas cosas de las que se dijeron que no son ciertas. En esta época de pandemia tenemos que enfocarnos más en trabajar a cumplir objetivos a sumarnos. A ir adelante con todo nuestro equipo de trabajo. De mi nadie puede decir nada y no le debo nada a nadie, la gente de Truncado a mi me ve trabajando desde el primer día, yo estuve tres meses en el Comité de Crisis sin dormir a veces veinticuatro horas. Salieron a decir que nosotros no lo apoyamos, que nos estamos con ellos, que están solos. Me parece que nada que ver, absolutamente nada que ver. La misma gente que me ve en la calle todos los días me ve laburando», aseveró.

Consideró también que «si la población va a creer en eso que se dijo, que me denuncien, que me denuncien… reitero y continuo diciendo…vayan a la justicia. No salgan en una nota a hablar, porque hablar hablamos todos. Menos cuestiones que son delicadas, como cuestiones hospitalarias. Yo sinceramente quiero informar a la comunidad de Truncado, que yo estoy tranquilo, la misma comunidad ya me conoce, como soy, como actuó, con todos los vecinos, eso es lo que me preocupa a mí; ayudar al vecino a solucionar una derivación, una urgencia, una interconsulta con un especialista, todos los días».

«Estoy abierto a la comunidad, saben dónde encontrarme, vienen a verme a mi dirección, así que todos los días atiendo a la población en general, a los abuelos le doy prioridad, voy a domicilio. Esto para mí lo hacen enviados por políticos», señaló.

Finalmente opinó que «después de la pandemia busquemos los errores, busquemos culpables, discutamos formas, critiquemos, hoy no estamos en épocas de política y menos en esta situación de pandemia cuando más nos necesitamos. Crisis emocionales hay en toda la provincia, en todos los enfermeros y médicos…obviamente que los hay porque estamos abocados a una pandemia que nadie se lo esperaba, ni lo espero. Quisiera que toda esa gente que habla se ponga en mis zapatos, que vengan y que colaboren, yo hice mucho por la comunidad y lo voy a seguir haciendo. Agradezco a toda la gente que confía en mí, que cree en mi, por eso estoy acá, para brindar soluciones, para gestionar, me trataron de inoperante, que no puedo gestionar muchas cosas…acá estoy, es muy difícil tener mi cargo, es muy difícil porque estamos en una pandemia, y la pandemia significa salud. Peor yo voy a seguir trabajando, así me canse eso no lo duden», terminó diciendo ofuscado el Dr. Laurenco.