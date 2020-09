El COE brindará ayuda para que la mujer varada en el Acceso Sur regrese a Río Grande

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Durante la madrugada de este viernes 25 de septiembre, una mujer llegó al Acceso Sur procedente de Río Grande, Tierra del Fuego, con intenciones de ingresar a la localidad, pero sin ningún tipo de documentación o antecedente que acredite una estadía previa en Caleta Olivia.

Desde el COE municipal expresaron que existe la intención de colaborar para que la mujer pueda regresar a Río Grande. Para ello, ofrecen ayudarla con la carga del combustible y alimentos.

Según las cifras del Ministerio de Salud de la Nación, al día de la fecha, en Río Grande y Tolhuin, Tierra del Fuego, se registran 3.010 casos de infectados desde el inicio de la pandemia. Por ello, desde el COE consideran un riesgo permitirle el ingreso.

La mujer en cuestión es Nilsa Concepción Osorio, quien arribó desde el sur del país en un vehículo Fiat Strada junto a sus dos hijos menores de edad.

La situación de esta mujer es muy irregular y no reúne las condiciones para su ingreso, en este contexto de pandemia por COVID-19.

En primer lugar, tanto su DNI como el de sus hijos poseen domicilio en Río Grande. Además, no cuenta con un trabajo en la localidad ni se pudo constatar fehacientemente el domicilio que adujo.

Las autoridades del COE llegaron al complejo de departamentos ubicado en la avenida San José Obrero donde Osorio identificó su vivienda. Allí, no pudieron corroborar esa información con el propietario, ni encontraron a vecinos que conozcan a la mujer en cuestión.

En tercer lugar, el permiso de circulación provincial que presentó posee un código QR que no pudo ser leído por el escáner. Esto arroja dos hipótesis: o fue adulterado o fue copiado de otro permiso.

Por último, desde el COE manifestaron que el trato de la mujer hacía las fuerzas de seguridad e inspectores ha sido muy duro, propinando insultos y agresiones verbales a quienes se acercaron a colaborar.