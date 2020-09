Una vez más la Legislatura provincial le dijo no al Ibuprofeno para tratar el COVID-19

Facebook Twitter

Río Gallegos

Hoy se llevó a cabo la décima sesión ordinaria en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Nuevamente la Diputada Ricci pidió la palabra para solicitar que se trate el proyecto que busca la utilización del ibuprofeno nebulizado para tratar a pacientes con diagnóstico de COVID positivo, pero el FPV le bajó el pulgar y la iniciativa no logró los dos tercios necesarios.

«Señores Diputados no le están dando la espalda a la oposición, le están dando la espalda a toda una comunidad con su sistema sanitario colapsado», manifestó la Legisladora a través de sus redes una vez terminada la sesión; y agregó que «nada de lo que hoy hagamos será importante si no atendemos lo verdaderamente urgente. Mientras tanto, la gente sigue muriendo».

Por su parte, los diputados oficialistas sostuvieron que «La Comisión mandó una nota al ANMAT y que se encuentran a la espera de una contestación».

«Hoy no podemos seguir esperando. El ibuprofeno, si bien no está autorizado aún, ya dio evidencia en todas las provincias en las que se está utilizando con muy buenos resultados», dijo Ricci.

Carta

Ante el avance de la pandemia que dejó en el día de ayer sin camas disponibles al Hospital de Río Gallegos, la diputada Ricci también expresó su preocupación y pedido desesperado de ayuda al Gobierno Nacional.

«Por favor NO ABANDONE A RIO GALLEGOS, NO ABANDONE A SANTA CRUZ». Así lo expresa la carta enviada.

«En Gallegos, hay pacientes en espera, hay hijas reclamando por facebook una cama para su madre. No hicimos las cosas bien Sr. Presidente y vamos a pagar las consecuencias. No podemos tener la cantidad de muertos que tenemos y la posibilidad ya cierta de dejar pacientes afuera del sistema».

La Legisladora agregó que ya no importa lo que no se hizo, ni los responsables, y que lo que se necesita hoy es el apoyo por ejemplo enviando de un contingente de médicos, terapistas, enfermeros para que rápidamente se pueda descomprimir la terapia intensiva del Hospital Regional. También mencionó que se pueden traer terapias alternativas como el ibuprofeno inhalado, pero fundamentalmente terapistas.

A su vez, la Diputada está llamando a través de sus redes a los santacruceños para que se sumen a la iniciativa «Ibuprofeno inhalado salva vidas».