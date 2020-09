«Si se profundizan estas medidas, varios rubros están condenados a la quiebra», aseguraron desde la Cámara de Comercio

Facebook Twitter

Caleta Olivia

La Cámara de Comercio de Caleta Olivia, expresó una vez más su preocupación por la enorme caída en las ventas que está representando el avance de la pandemia en nuestra ciudad.

En este sentido la actual Presidenta de la institución junto con otros miembros de comisión directiva, explicaron que «la última reunión que hicimos el día viernes pasado con el Intendente y la Secretaria de Producción, el compromiso por parte de ellos fue no avanzar sobre el cierre de la actividad comercial, con excepción de aquellas que representan riesgo de presencia de grupos de personas y continuar con el resto de la actividad con locales abiertos intensificando la implementación de los protocolos», indicaron.

Frente a la realidad actual, la comisión directiva explicó que «es consciente de la situación que hoy estamos viviendo, siempre se nos pidió colaboración para trabajar con los protocolos cuidando a nuestras familias, nuestros empleados y al consumidor y eso es lo que hemos hecho, porque nuestro compromiso es ayudar para salir de esta pandemia».

Por otra parte, la entidad que representa al comercio Caletense fue enfática al afirmar que «si se profundizan estas medidas, varios rubros están condenados a la quiebra, lamentablemente estas restricciones además generan que la gente no salga de sus casas, compre solo lo esencial, entendemos que esto es lo que se tiene que hacer para evitar mayores contagios, pero las consecuencias serán desvastadoras» .

Esta semana manifestaron que «hemos hecho otros pedidos por la preocupación lógica que tenemos por el comercio local, por ejemplo apoyo a las Saladitas para que puedan trabajar de una manera organizada con atención al público. Nos parece que los días domingos deben abrir los pequeños comercios, incluidos los gastronómicos, de lo contrario se va a profundizar la venta clandestina por redes sociales, que los fines de semana explota en ventas, sin un solo control».

De igual manera afirmaron que «no estamos de acuerdo con las multas al comercio por el pedido de DNI, la mayoría de nuestros negocios no tienen la estructura necesaria para hacer cumplir esa norma, no obstante muchos están colaborando pidiendo el DNI para ingresar, situación que resulta incómoda, ya que lo más importante es que se respete la cantidad de gente que debe haber en la superficie comercial».

Finalmente, la comisión directiva expresó su «saludo a los empleados de comercio, ya que este 23 de septiembre se celebró su día, este año con un sabor amargo por todo los que nos está pasando como sector, agradeciéndoles el compromiso pese a las dificultades, de las que cotidianamente son testigos».

En este sentido manifestaron su «preocupación por las fuentes de trabajo que todos los días se están perdiendo, esta situación se torna cada vez más grave, existen comercios con deudas de alquiler, impositivas y de distinta naturaleza que no será fácil la recuperación si esta situación continua» , indicaron.