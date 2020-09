Segundo caso de Covid-19 en Pico Truncado

Facebook Twitter

Pico Truncado

En el Programa «La Tarde de Nativa» por Radio Nativa-MAS RADIO 95.7 de Pico Truncado, se entrevistó al Secretario de Gabinete de la Municipalidad, Rodolfo «Fito» Marcilla, quien también es uno de los integrantes del COE de la ciudad y habló sobre los últimos acontecimientos que se viven en la ciudad con la detección de un caso de Covid-19 Importado que se contagio en otra provincia y que el paciente es oriundo de Truncado.

«En función de lo que venía sucediendo y lo que veníamos viendo de cada vez mas era que se acercaba el virus, y cuando exploto en Caleta Olivia. Fuimos realizando las reuniones correspondientes, trabajando y preparando un plan. Previniendo con anterioridad lo que se nos venía diciendo desde distintos sectores de Salud de la Provincia, que era que en algún momento iba a ingresar y que íbamos a tener caso en nuestra localidad», dijo.

Consideró además que «para nosotros había dos líneas de entrada del virus, una que podía ser del transporte y otra de las personas que regresan a su domicilio, que eran vecinos de nuestra ciudad que venían de otras localidades donde ya se encontraba con personas infectadas».

«Dentro de esto fuimos trabajando las distintas opciones, preparándonos y organizándonos para poder estar con un plan de acción en función de eso».

Sostuvo además que «durante el fin de semana estuvimos esta persona que había llegado el miércoles pasado y que estuvo síntomas, por lo cual fue internado en el Hospital Distrital durante el fin de semana. El día domingo se le hizo el hisopado y el día lunes se terminó confirmando que era positivo de Covid-19».

«A partir de allí tomamos algunas determinaciones y como teníamos previsto tener en cuenta que situación tenía el caso, si era un caso que teníamos encapsulado o si había algún tipo de posibilidades de que haya contagios. En base a esto se tomaron las medidas que habíamos previsto».

Personas detectadas

Marcilla señaló que «hasta ahora nosotros tenemos detectado cinco personas, incluyendo la persona que convive con él, que están aisladas preventivamente y que han tenido diferente tipos de contacto o nexo con el contagiado. En base a esto Salud nos indica que tenemos que esperar los resultados, en horas de la tarde de ayer estuvimos que sacar un comunicado donde se nos reporto un resultado de esos nexos cercanos, en este caso la señora esposa del paciente que dio positivo también de covid-19, lo que hace subir a dos casos en la ciudad».

«Debemos agradecer al Laboratorio Torga Babiuk que se ofreció para realizar los hisopados y todo lo que fuera necesario. Lo que nos indico salud es que lo correcto para no tener falso negativo, en este caso el Dr. Cabrera, en la reunión que estuvimos del COE, es que tenemos que esperar entre siete y ocho días para que ese hisopado sea una cuestión más real. Así que entre jueves y viernes estaremos haciendo estos hisopados para determinar si hubo algún otro infectado o contagiado dentro de la comunidad».

Añadió que «en el día de ayer por ejemplo, ingresaron alrededor de quince personas que en algunos casos son estudiantes que vienen de otras provincias, con el riesgo que esto conlleva. Nosotros no queremos que ningún vecino de la ciudad que quede a la deriva en algún lugar. Entonces intentamos trabajar de manera segura cada vez que ingresa una persona a la ciudad. Como lo fue en este caso, donde en nuestros registros dice que ingresaba a la ciudad siendo las 15.15 hs. Y se lo notifico que debían hacer la cuarentena que es obligatoria».

«Los venimos repitiendo en todas las conferencias que es la responsabilidad de cada uno la que debe prevalecer también. No solamente en este caso, sino en todas las personas que vemos en las plazas de la ciudad, en las calles donde no se está manteniendo el distanciamiento, sin barbijo o tapaboca. Creemos que ese es el trabajo que debemos hacer entre todos y va a ser la mejor manera de que esto no se propague mayormente en la comunidad».

Decreto

«A pesar de que veíamos que la gente ya se había relajado en estos últimos tiempos, igualmente nosotros ya habíamos preparado este decreto que se dio a conocer esta mañana. Donde veíamos como se iban a tomar medidas, si se hacía como Gallegos o alguna situación más complejas, o hacerlo intermedia o más bien hacerlo restrictivo. Así que se busca como disminuir la circulación de las personas, que haya menos gente en la calle, que la gente entienda que esto no terminó, esto vino para quedarse y que vamos a estar seguramente hasta el primer semestre del año que viene bajo estas circunstancia. Sabemos que esto nos alarmo, mas allá del positivo de acá, lo que nos provoco alarma, fue la situación de Caleta Olivia de que hayan detectado un caso del cual no tenían un nexo y no sabían de donde había surgido el contagio que ya databa de una semana de haber estado expuesto en la comunidad», manifestó.

El dirigente consideró también que «lo que evaluamos nosotros es que debíamos ir a una disminución de la circulación de las personas, para evitar en caso de que lo tuviéramos nosotros, debido a la cantidad de gente que iba y venía de Caleta Olivia. Que teniendo menos circulación el contagio debía ser mucho menor».

«En este decreto que se ha implementado y buscado es disminuir la aglomeración de personas, donde el horario comercial será de lunes a jueves de 8 a 20 hs., viernes y sábados de 10 a 18 hs y los domingos cerrado. No se van restringido todavía todas la actividades como los fue en un principio. Se va a sostener la mayoría de las actividades. Esto también traerá aparejado un control más estricto durante esta ventana de siete días», dijo.

Finalmente sostuvo que «otras de las restricciones es parar las actividades, deportivas, culturales, recreativas, otras actividades como el casino, estética, centros de belleza, peluquerías, es decir donde haya contacto muy directo entre las personas».