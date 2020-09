Pico Truncado vuelve a tener un caso de coronavirus

Facebook Twitter

Pico Truncado

Lo confirmó esta tarde el Hospital local, a través de su página web. Se trata de una persona mayor de edad que regresó de Córdoba, y permanecía aislado. Desde el Comité de Crisis planifican endurecer las medidas.

Luego de varios meses en ausencia de casos positivos de coronavirus, hace instantes, el Hospital de Pico Truncado confirmó lo que todos temían: la pandemia nuevamente está presente en nuestra ciudad, informó Centenario Sur.

Se trata de un caso importado, de un vecino de elevada edad que regresó desde Córdoba, y permanecía aislado.

En las últimas horas, había presentado sintomatología compatible con la enfermedad, y hace instantes se compartieron los resultados de los hisopados: dieron positivo.

De esta manera, Pico Truncado finaliza con su situación excepcional en la zona norte santacruceña, siendo la única localidad de relevancia demográfica en carecer de portadores activos del virus.

Mientras la enfermedad se extiende rápidamente en Caleta Olivia, y surgen diariamente nuevos casos en otras localidades de la región, Truncado se mantenía al margen, y apostaba a reforzar los controles en las rutas para poder combatir la llegada de la pandemia.

Resta saber si el paciente, que ya había notificado su paso por Córdoba y se encontraba en aislamiento, no mantuvo contacto estrecho con familiares o vecinos de Pico Truncado, para poder conocerse si existe la posibilidad de propagación, o si sólo se tratará de una situación controlada, informaron.

Conferencia

El COE informó esta tarde dio una conferencia de prensa donde se informo a la población, que una persona que había ingresado a la localidad por el Plan de Regreso a casa que los hacen por colectivos o vehículos propios dio positivo de covid-19.

La persona estaba haciendo aislamiento en su domicilio y se está viendo cuales fueron los contactos que estuvieron durante el tiempo desde su llegada hasta que se le detecto que posee el virus.

Aclaró el Secretario de Gabinete de la municipalidad Rodolfo Marcilla que durante estos últimos tiempo se ha tenido una cantidad importante de circulación de vecinos en las Plazas y en el centro de la ciudad, en función de esto mañana van a tomar algunas medidas que serán consensuadas con todos los actores del Comité de Crisis.

Oficialmente el Dr. Laurenco Director del Hospital Distrital, dirigió su palabra a los medios de prensa diciendo…. «en horas de las tarde siendo las 17.30 aproximadamente oficial mente desde Caleta Olivia me informaron que los análisis de un paciente que habíamos hisopado, dio positivo de Covid-19 . Este es nuestro segundo caso después del que estuvimos en marzo. Tenemos que especificar que este caso es importado, provino de afuera. Esta internado en estos momentos en el hospital, en aislamiento para mayor prevención de la comunidad. Esta con nexo familiar directo y vamos a buscar todos los contactos que ha tenido por estos días con mucha profundidad», indicó.

«Queremos informar a la comunidad que se queden tranquilos que el paciente está internado y aislado. La evolución del paciente hoy a las 18 hs., esta con un buen estado general, no tiene falta de aire», señaló.

«Le pido a la población que no filtren información que sea errónea, que siempre al información sea de la página oficial del Hospital, donde siempre le hemos informado desde el primer día, en la página oficial del ministerio o comité de crisis. Por este caso nos reunimos hoy con todos los entes que tienen que ver con el COE local, para dar tranquilidad a la población», dijo finalmente el Dr. Laurenco y añadió que «hoy mas que nunca nos tenemos que cuidar».