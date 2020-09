Héctor Di Tulio volvió a recomendar «orinoterapia» para prevenir el coronavirus

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El ex diputado nacional por la UCR, utilizó su Facebook para pedir que ante el creciente número de casos positivos de Covid-19, la gente se «inyecte orina» como medida preventiva.

En un video que dio a conocer en su red social, Di Tulio indicó que es «uroterapista» desde hace 30 años.

«Hay mucha gente que hace esto y estuve en los programas más importantes de Argentina hablando de este tema», dijo y sostuvo que «no es fácil tomar la orina porque no es nuestra cultura, pero durante un año me puse inyecciones todos los días, dos veces por día».

Agregó que «mucha gente se curó de Parkinson, de soriasis, y muchos otros casos. Está en los diarios. Me da vergüenza porque los laboratorios ganan más plata de los que venden armas y drogas y a ellos no les importa la vida y pretenden buscar esa vacuna y ojala la encuentren rápido. Mientras tanto yo me vacuno todos los días», aseveró.

El polémico ex legislador, Héctor Horacio Di Tulio que se hizo conocido en la década del 90 por oponerse a las privatizaciones y luego por ser difusor de la «orinoterapia», que consiste en beberse la propia orina como supuesto medio de profilaxis, volvió a aparecer públicamente luego de varios años, para insistir con lo que él presenta como una «terapia alternativa».

En este sentido recomendó a la gente «cuidarse» y que se «inyecten orina y se darán cuenta cómo mejora la calidad de vida», aseveró y se consideró que «no está loco».

En un «vivo» por la red social dijo estar «muy preocupado» por la situación de la pandemia y alentó al uso de la orina personal como «antígeno» que combata al virus.

Para dar credibilidad a sus dichos mencionó a la vicepresidenta Cristina Fernández quien en una entrevista con el periodista Jorge Rial habría comentado que el mismo Di Tulio le recomendó al fallecido ex presidente Néstor Kirchner beber su orina para tratar el cáncer.

Por otra parte, consideró que las empresas que desarrollan las vacuna solo pretenden «hacer negocios», en cambio sostuvo que su recomendación apuntaba a luchar contra el Covid de manera natural.

Tras mencionar a diversos autores y obras en donde se exponen los supuestos beneficios del consumo de orina, e incluso citó la Biblia, explicó que esta práctica tiene «5 mil años».

«Yo les pido que me disculpen y los insto a que intenten y se pongan una inyección con su propia orina. No sirve para otro, la orina de otro no le sirve; la suya es para usted porque usted es portador de su vacuna», dice con énfasis al finalizar su presentación.

Para acceder al video: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3482605148468430&id=100001569374427&sfnsn=scwspwa&extid=Ri14pNeYD2spb1z8