El COE anunció una restricción comercial y de esparcimiento por 14 días

Facebook Twitter

Caleta Olivia

A través de una conferencia de prensa, el Comité Operativo de Emergencia (COE) de Caleta Olivia anunció una nueva restricción para ciertas actividades comerciales y recreativas. La medida que será publicada formalmente a través de una nueva resolución del COE, comenzará a regir desde este sábado 19 y tiene como fundamento la escalada en los casos positivos y activos de COVID-19 que asciende a 31.

De la rueda de prensa participaron el intendente Fernando Cotillo; el director del HZCO, Dr. Daniel Covas; el Comisario Pablo Rodríguez, a cargo de la URZN, acompañados por el vicegobernador Eugenio Quiroga y el coordinador en la zona norte del Ministerio de Salud, Dr. Leonardo Riera.

En ese marco, el intendente Cotillo explicó que la ciudad no se encuentra en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), que no ha retrocedido de fase ni se encuentra en etapa de circulación viral. Esas decisiones solo puede tomarlas el Ministerio de Salud de Nación.

Sin embargo, en este nuevo y complejo escenario, se busca restringir la circulación de personas en la ciudad, al menos por 14, para prevenir y evitar contagios. La medida cuenta con el apoyo del Gobierno provincial.

Entre las restricciones que serán incluidas en la nueva Resolución se encuentran el cierre del Casino; gimnasios; iglesias, y escuelas o institutos de danza, artes, música e idiomas, incluso los que funcionan en las uniones vecinales, entre otros. Por su parte, los bares y restaurantes solo podrán trabajar con la modalidad de delivery.

A su vez, se prohibirá la práctica de deportes y actividades deportivas dentro del ejido urbano. Esto incluirá las caminatas y reuniones en el espacio público prohibidas.

Por su parte, el Dr. Covas manifestó que se busca dar una rápida respuesta ante el inusitado aumento de los casos. La autoridad máxima del HZCO especificó que, de los 11 casos positivos del día de ayer, 6 no poseen nexo epidemiológico. En ese sentido, si bien no es oficial, dejó claro que el virus se encuentra circulando por la ciudad. También marcó que la taza de duplicación de casos es cada 14 días.

En su turno, el vicegobernador Eugenio Quiroga apeló a la responsabilidad individual de todos los vecinos de la ciudad para evitar nuevos contagios. Manifestó que hace falta la toma de conciencia y el cuidado personal de cada uno.