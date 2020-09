Diputado Garrido se refirió a las «contradicciones» entre el COE de Truncado con el de Provincia

Facebook Twitter

Pico Truncado

En el programa «La Tarde de Nativa» de Radio Nativa-MAS RADIO 95.7 dialogó con los cronistas el Diputado Provincial Eduardo Garrido del partido SER donde dio una apreciación bastante llamativa desde Río Gallegos al referirse sobre la contradicciones que tiene el COE de su ciudad con el de la provincia.

Garrido detalló que «el municipio de Río Gallegos se mantiene la apertura de comercios hasta las 19 y la provincia dice que es hasta las 21».

«A esta altura de la crisis son incomprensibles cuando se le pide a los ciudadanos mantener el distanciamiento y los cuidados donde en esta ciudad el coronavirus circula entre las personas. Digo… no es que la política vaya a solucionar los problemas, pero desde un punto hay que tener acuerdos claros, un orden y reglas claras para que la sociedad camine en un mismo orden».

Sobre su pertenencia al Partido SER dentro de la legislatura, dijo que «nosotros ingresamos a la legislatura acompañamos a Claudio Vidal como Gobernador dentro del Frente de Todos, en el norte de Santa Cruz todos saben que Claudio es un dirigente sindical petrolero que decidió incursionar en la política y le fue muy bien, en este espacio político que él creó nos incluimos. Nosotros entendemos que debemos garantizar la gobernabilidad, hay que darles respaldo a las instituciones, para hacer más fuertes las políticas que se llevan adelante».

Sesión

En la última Sesión de la Cámara de Diputados se trato la Propuesta de que el Jefe de Gabinete de la provincia de Santa Cruz, al igual que en la nación, pueda informar en la Cámara de Diputados sobre el accionar de su jefatura y del gobierno provincial…sabemos que en la nación está bajo las normas de la constitución nacional, en el Artículo 101.

A nivel provincial no figura en la última reforma constitucional anterior a la creación de la Jefatura de Gabinete, y creemos que es importante que este establecido por ley. No solo para tener un juego de ida y vuelta de lo político, sino también que se tenga la posibilidad de que el gobierno, informe y comunique, a través de esta forma, las acciones que llevan adelante y la ciudadanía no se entera, porque uno de los puntos débiles que vemos nosotros en la actualidad es la comunicación como falencia del gobierno provincial.

«Esperamos que este tipo de proyecto que estamos llevando adelante sea para fortalecer las instituciones y poner en valor los debates políticos en el ámbito que corresponde donde puedan ser acompañados y respaldados, que es un tema bastante importante», señaló.

Sobre la descentralización del Gabinete provincial hacia el interior de la provincia sostuvo que «aquí tenemos una cuestión, una del ámbito legislativo, más allá del Proyecto de la Diputada por Pueblo de Caleta Olivia, creo que va en el mismo sentido que va el gobierno de la provincia, que creó la Secretaria de Modernización la cual está trabajando y llevando adelante algunas medidas con respecto a estos temas, para que la gente entienda…aclaro…es la famosa autorización para que la firma digital tenga valor. Entonces aquellos vecinos, que inclusive zona norte y en el ámbito de la provincia de Santa Cruz puedan tramitar distintos tipos de trámites como pueden ser, personería jurídica, registro de propiedad inmueble, que tenga valor legal y sustento la firma digital, y no tener que andar esperando enviarla por un sobre y esperando la respuesta», manifestó.

Agregó que «aparte va de la mano con la misma secretaria que se formo a nivel nacional. Estas son cuestiones de modernización que deben llegar y empezar a usarse. Se utilizan en cualquier lugar donde uno ya compra, porque hasta ahora no se ha podido utilizar estos recursos tecnológicos en el ámbito provincial. Sabemos que el estado siempre llega más tarde que lo privado, pero hay que hacerlo».

«En cuanto a la idea de descentralizar, me parece que el gobierno, lo manifestó Eugenio Quiroga, de poder llevar distintas aéreas del gobierno a distintos puntos de Santa Cruz, es una buena iniciativa, pero creo que deberían modificar algunas cuestiones, porque si bien es cierto que interactúan con los Intendentes y con parte del Gabinete, hay distintos tipos de actores sociales y políticos que no deberían estar ajenos. Por lo general las asociaciones civiles, intermedias que actúan en algunos casos en los COES municipales, deberían también interactuar en los momentos de crisis con distintos funcionarios municipales, es decir hacerlo un poco más amplio. Que en este tipo de reuniones se siga leyendo o comprando un solo relato cuando en realidad la situación amerita que sea lo más amplio posible. Espero que esas pequeñas modificaciones las vayan teniendo en cuenta. La iniciativa está muy buena pero que la vayan mejorando un poquito», señaló.

Consideró además que «de nada me sirve a mí, que este en una mesa Quiroga, Cotillo, Leo Alvares y Zuliani hablando de la política de Caleta, de hecho debería ser los habitual, pero habría que darle la oportunidad a distintos estamentos del estado provincial y las distintas instituciones, de localidades como Pico Truncado para poder debatir y analizar distintas cuestiones en forma más puntual y profundas».