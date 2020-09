ATE denuncia abandono en Hogar de Ancianos y exige a Desarrollo Social revierta la situación

Facebook Twitter

Río Gallegos

El Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado, Santa Cruz – pone en conocimiento a los trabajadores y trabajadoras dependientes de la administración pública provincial, entes autárquicos centralizados y descentralizados, haciéndolo extensivo por otra parte, a los medios de comunicación social y a la opinión pública en general, lo siguiente.

«Visto la paupérrima condición laboral en materia de seguridad personal y edilicia en la cual los trabajadores y trabajadoras de la salud vienen desarrollando sus actividades laborales haciendo frente a un letal enemigo invisible, tal es, el COVID -19, loable y nunca reconocida tarea que, despojados de toda mezquindades individual y haciendo caso omiso al serio riesgo de ser portador del virus y por consiguiente correa de transmisión y contagio a lo más sublime que tienen, cual es, velar por el sustento y la seguridad de sus familiares, tarea que se traslada con el mismo tenor y compromiso a los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en este caso – que motiva nuestra demanda – en el hogar de ancianos Dr.: Braulio Zumalacárregui, la persistente y desoída situación de abandono y precariedad», indica el comunicado emitido.

Agregan que «falta ordenamiento y condiciones sanitarias que nosotros, como organización sindical en representación de los trabajadores venimos denunciando pertinentemente exigiendo a la autoridad de aplicación y al Ministerio de Desarrollo que asuman la responsabilidad que la hora impone y provean a los trabajadores y trabajadoras de los elementos de seguridad y cuidado para desempeñar su labor diaria con los insumos requeridos y necesarios para el resguardo, no solo de la salud individual de los trabajadores y trabajadoras, sino también, por el respeto y los derechos garantizados que resguarda la constitución nacional y los pactos a la que la misma adhiere, tales son, el derecho de la ancianidad y la minoridad en riesgo».

Sentencia que «es de dominio público la pérdidas de vidas humanas acaecidas en estos últimos días que enluta, no solo a los familiares directos, sino también, se hace extensivo a los trabajadores y trabajadoras y al hogar de ancianos».

El miércoles «pactada con anterioridad la reunión del Comité de Crisis del Ministerio de Desarrollo Social, a la que fuimos convocados y por la que hemos bregado insistentemente en el marco de la pandemia y resguardo preventivo, hoy, esa reunión, fue suspendida unilateralmente por el Ministerio de Desarrollo».

Situación sanitaria

«Ante la grave situación sanitaria que atraviesa no solo la provincia, el país, y con una escalada a nivel mundial no es menos cierto que la responsabilidad de gestión y generador de políticas públicas en materia de salud en este caso recae con todo el peso de la constitución y el estado de derecho, en el poder ejecutivo provincial», señalaron.

«Atento a ello es que, nosotros, con el compromiso asumido, representación y voz legada por los trabajadores y trabajadoras en elecciones libres y directas, venimos a poner en sobre aviso a los trabajadores y trabajadoras en general y a la opinión pública que, la suspensión de la reunión, obedece a razones ajenas a nuestra representación y organización. No obstante ello, seguiremos denunciando – tal es nuestro deber y derecho – las condiciones deficitarias en materia de seguridad edilicias, la falta de elementos de protección para la protección laboral de los compañeros y compañeras, sino también, la paupérrima situación sanitaria en que se encuentran los abuelos allí alojados».

Finalmente expresan que «con la misma urgencia, y por cuanto medio nos permita expresar la denuncia y reclamo, seguiremos bregando por los derechos laborales y la protección de los más débiles, en este caso, los ancianos».