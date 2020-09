Reactivación del parque eólico, reacondicionamiento del plantel de telefonía fija y fibra óptica, los trabajos que encara Servicios

Facebook Twitter

Pico Truncado

En la tarde ayer en Radio Nativa – MAS RADIO de Pico Truncado visito los estudios el Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Jorge Gómez, donde comentó los trabajos que se efectúan desde esa Secretaria donde los servicios que presta el municipio son: Energía eléctrica, Servicio de Telefonía Fija, Internet y Servicio de cementerio. Justamente fue sobre estos temas los que dialogo con los conductores para interés de los oyentes.

Gómez señaló que «nuestro personal por estos días se encuentran trabajando fuera del horario normal del municipio, es personal de Telecomunicaciones, ellos a principio de año nos entregaron un proyecto en la Secretaria, conformado por ellos mismos. Esto es meritorio para el personal que está trabajando en ese sector, porque ellos mismos fueron a hacerme un planteo que tenían unas ideas, unos proyectos en vista, y que tenían el material necesario para arrancar con un mantenimiento correctivo del plantel telefónico por que ellos mismos se veían desbordados por la demanda y solicitudes de servicio», dijo.

Agregó que «ellos necesitaban que desde el ejecutivo se aprobara este servicio, lo cual lo vimos más que viable, aun mas teniendo en cuenta que fue algo creado por ellos. Entre todos los compañeros de trabajo se pusieron de acuerdo como elaborarlo, vimos cuales eran los elementos que teníamos, cual era el material y equipamiento que poseíamos para realizarlo y en cuanto al faltante se les proveyó… así es que se arranco con este mantenimiento que tiene un plazo de obra muy importante que podría estar llegando casi a los seis meses de ejecución».

Sostuvo además que «esto es un trabajo de telefonía básica, es mejorar las condiciones del servicio, recuperar algunos planteles que por su antigüedad no estaba prestando un buen servicio con la posibilidad mejorar debido a la gran demanda del servicio de internet banda ancha en estos días donde en la escuela, y los trabajos se usan aplicaciones que necesitan de este servicio. Esto nos permitiría crecer y tener más ancho de banda lo que traería mejor calidad, mejorando toda la red de telefonía básica».

Tecnología

El funcionario consideró que «sabemos que la tecnología que hoy maneja el mundo comparada con lo que tenemos resultaría obsoleta, pero esto no quiere decir que no se usa o no funcione, de hecho está funcionando y muy bien. Pero todo tiende a que se vaya pensando en mejorar en cuanto a la tecnología que se disponga en el país».

«El próximo pasó en tecnología para brindar el servicio de internet seria la fibra óptica, que sería un salto muy grande. Ya contamos con una red que fuera iniciada en la gestión anterior, que quedo bastante avanzada. Nosotros con el mismo personal de telecomunicaciones, mas el personal de servicio a internet que está trabajando el municipio, se encuentran terminando esta red de fibra para poder llegar directamente al hogar del vecino con un cable que reemplazaría al viejo cable telefónico de alambre de cobre. Allí ya el vecino tendría mejor servicio de internet y mayor ancho de banda y por supuesto su telefonía fija sin ningún tipo de ruido. Esto tendría para el usuario un mayor costo a la hora de contratar este servicio donde se le entregara un modem con los dos servicios, telefonía fija e internet».

Añadió que «este servicio va a ser diferenciado donde todavía no esta cuantificado el cuadro tarifario. Hay que reglamentar este servicio y cuando este ya reglamentado se dará a conocer mediante un comunicado para cuando estaría ya dispuesto este servicio para los usuarios».

Parque Eólico «Jorge Romanutti»

«Se ha tomado nuevamente la iniciativa de tratar de poner nuevamente a Pico Truncado en el nivel tecnológico donde estuvo durante muchísimos años. Dándole importancia a estos proyecto de Parque Eólico, que estaba ligado con la energía renovable y Planta de Hidrógeno», manifestó.

«En nuestro Parque se viene haciendo un relevamiento, tratando de reactivar y recomponer algunos equipos, teniendo en cuenta que durante muchísimos años estuvo parado, sin ningún tipo de mantenimiento. Esto ha hecho que estos equipos tengan fallas propias del abandono. El municipio con el cuerpo técnico y algunos ingenieros asesores se esta tratando de activarlos. Planteando proyectos en diferentes instituciones, en las operadoras de la zona, a nivel provincial y a nivel nacional, para tratar de conseguir apoyo para reactivarlos y así también que alguien, ya sea del estado nacional, provincial o un aporte privado, haga una inversión para ampliar el estado del Parque Eólico actual, teniendo en cuenta la importancia que estuvo este Parque en el principio, cuando fuimos los precursores de esta tipo de energía y lo que significa hoy tener un parque actualizado y en marcha. Debemos decir que hemos tenido una buena respuesta por parte de las personas que hemos visitado y nos han escuchado», dijo.

Finalmente consideró que «si, existen algunos interesados en apoyar al municipio para llevar adelante este proyecto».