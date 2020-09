El COE de Cañadón Seco aclara que de ninguna manera se restringe acceso de Caletenses

Facebook Twitter

Cañadón Seco

El presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco y al mismo tiempo presidente del Comité Operativo de Emergencias (COE) de la localidad, Jorge Marcelo Soloaga, desmintió de manera terminante que se haya dispuesto restringir el ingreso de vecinos de Caleta Olivia, tal como por error o de manera tendenciosa se difundiera esa falsa noticia a través de un programa informativo en la noche del martes.

El jefe comunal dijo que la placa informativa soporte que se utilizó no tenía que ver en absoluto con el comunicado oficial del COE comunal por el cual sí se pide a los vecinos de Cañadón que procuraran no dirigirse asiduamente a Caleta dado que el COE de esa ciudad advirtió que había firmes evidencias que el virus de la pandemia estaba circulando libremente desde hace por lo menos diez días.

«Queremos ser claros en este tema de la lucha contra la expansión del COVID 19 para que no haya lugar a tergiversaciones informativas» resaltó Soloaga.

En ese sentido puntualizó que «nosotros siempre estamos tratando de actuar dentro de la línea que marcan los Decretos nacionales y provinciales, pero también estamos atentos a las resoluciones que adoptan otros COE de la zona norte de la provincia con los cuales mantenemos vínculos y contactos estrechos a fin de coordinar y conjugar acciones».

«Esto no implica que se alteren los vínculos que unen a nuestras localidades, por el contrario, todos quienes tenemos responsabilidades institucionales, procuramos tomar medidas para cuidar a la gente, cuidar salud y, en definitiva, cuidar la vida», puntualizó.

Comunicado oficial

El Comité Operativo de Emergencia, solicita a la comunidad de Cañadón Seco, restringir al máximo la circulación hacia la vecina localidad de Caleta Olivia, por declararse en el día de la fecha posible área de riesgo comunitario ante evidencia clara de circulación del virus del COVID-19 dentro de la comunidad de Caleta Olivia sin nexo epidemiológico. Dicha circulación deberá ser dentro del horario de 8.00 a 20.00 horas, salvo caso de extrema necesidad.

Apelamos a la responsabilidad de todos los vecinos para realizar un estricto cumplimiento de los protocolos de prevención contra este virus. Recordando mantener el distanciamiento social de dos metros, el uso obligatorio de tapabocas-nariz, el no compartir mates, lavado frecuente de manos, no realizar reuniones con personas que no sean del grupo conviviente.

En nuestra localidad el 10% de la población está compuesto por adultos mayores, por lo que solicitamos a todos el cumplimiento estricto del uso obligatorio del tapabocas-nariz, evitar las reuniones entre amigos, la asistencia a espacios públicos los que permanecerán cerrados, como un acto de conciencia comunitaria hacia todos nuestros vecinos.

A los comercios y empresas se les solicita poner énfasis en los protocolos establecidos para así poder mantenernos cuidados entre todos.