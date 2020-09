¿Qué es la IPTV?

Facebook Twitter

La IPTV consiste esencialmente en la distribución de contenido multimedia, videos o televisión en directo a través de una red de protocolo de Internet (IP). Dicho suministro puede realizarse tanto mediante la Internet pública como mediante una red de área local privada (LA) o una red de área amplia (WAN). El servicio de IPTV se puede hacer llegar a cualquier televisor, teléfono móvil, tableta, ordenador portátil o PC habilitados para IP y se puede incorporar fácilmente a una solución de video a la carta.

La IPTV es generalmente utilizada por empresas y organizaciones para transmitir televisión a salas de espera, recepciones y áreas comunes (a menudo integradas con capacidades de señalización digital). La IPTV también es una solución popular para la prestación de servicios de televisión dentro de hoteles, hospitales o edificios residenciales.

La Televisión por Protocolo de Internet (IPTV, por sus siglas en inglés) es un sistema a través del cual los servicios de televisión se distribuyen mediante el conjunto de protocolos de Internet (IP) a través de una red de paquetes conmutados, como una LAN o la Internet, en lugar de ser emitidos en los formatos tradicionales de televisión terrestre, vía satélite o por cable.

Los sistemas de IPTV se pueden clasificar en tres grupos principales:

Televisión en directo con o sin interactividad relacionada con el programa de televisión actual;

Televisión programada: TV grabada (reproduce un programa de televisión que se emitió hace horas o días) y TV de inicio (reproduce el programa de TV actual desde su inicio);

Videos a la carta (VOD, por sus siglas en inglés): navega por un catálogo de videos, no relacionados con la programación de TV.

Proveedores como Movistar (que constantemente desarrolla su plataforma remota y ofrece su IPTV Argentina) o Cablevisión son los líderes indiscutidos del mercado de IPTV Argentina.

Además de esto, existen muchas listas de canales gratuitos disponibles en internet (por ejemplo en el sitio https://listaiptelevision.com o https://iptvargentina.org )

Qué son las listas de canales IPTV

Una de las razones por las que las IPTV son más populares no es porque la gente busque contratar este tipo de televisión, sino porque existen maneras de acceder a muchos de estos canales sin necesitar un operador mediante las denominadas «listas IPTV» o «listas m3u».

Se trata de listas en las que se almacenan las direcciones con las que se puede acceder a las emisiones de los canales IPTV a través de direcciones IP remotas. El formato que suelen tener que reproducir es el m3u, además de otros como m3u8 o w3u, y de ahí que también se las conozca como «Listas m3u». Hay diferentes programas, incluyendo Kodi o VLC, y otros más específicos como Wiseplay.

Con estas listas no sueles poder entrar al contenido que envían las operadoras a sus clientes, sino acceder a canales IPTV gratuitos, otros canales que no emiten por Internet, o incluso listas de pago que te permiten acceder desde el móvil y sin decodificador a diferentes canales.

Sin embargo, no siempre son un método seguro para consumir este tipo de televisión. En primer lugar porque habrá ocasiones en las que estas listas pueden ser utilizadas como reclamo para comprometer tu seguridad, estando alojadas en páginas con varios tipos de malware esperando ser instalados en tu ordenador.

A veces, también serán retransmisiones ilegales en las que un usuario de IPTV está recodificando y transmitiendo la señal que le llega. Estas transmisiones no tienen nunca ninguna garantía, ni de calidad ni de durabilidad, y como los operadores pueden estar a su caza es posible que se corten a mitad. De ahí que en el caso de ser de pago, nunca haya que arriesgarse.