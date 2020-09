El virus ya circula en Caleta Olivia y anuncian restricciones en la circulación

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Este martes y a partir de 2 nuevos casos de COVID-19 en Caleta Olivia, las autoridades del COE municipal explicitaron cuál es la situación epidemiológica y anunciaron nuevas medidas para evitar la aglomeración del virus

Fue a través de una conferencia de prensa en el auditorio del HZCO de la que participaron el intendente Fernando Cotillo; el director del HZCO, Dr. Daniel Covas, y el Comisario Mayor, Pablo Rodríguez, acompañados por el coordinador del Ministerio de Salud en la Zona Norte, Leonardo Riera.

El Dr. Daniel Covas manifestó que los 2 nuevos casos positivos que se conocieron durante esta mañana corresponden a una pareja de Caleta Olivia que se desempeña en el ámbito municipal. En ese sentido, aclaró que ninguno de los dos corresponde a un caso importado, sino a un contacto estrecho aunque aún se desconoce cuál es ese vínculo.

De todos modos, pudo confirmar que el virus se encuentra circulando en la ciudad desde hace 10 días, pero marcó que hasta el momento no se puede hablar de brote. «Tenemos que asumir desde el punto de vista infectológico que el virus estuvo circulando por la ciudad. Estas personas cumplieron las normas de seguridad pero no estaban aisladas», especificó.

Seguidamente, expresó que se está llevando a cabo un trabajo exhaustivo y que existen cerca de 40 contactos estrechos.

Al respecto, indicó que esto no quiere decir que esas personas deban aislarse, sino que es importante conocer que hubo contacto y realizar el monitoreo de rutina.

Si bien desde el HZCO comenzaron a realizar hisopados de vigilancia con algunos contactos estrechos, lo cierto es que el virus podría manifestarse luego del hisopado. Por eso, lo más importante es esperar los 14 días y que las personas cumplan las medidas de prevención básicas.

Durante la conferencia, Covas también anunció un nuevo caso positivo vinculado a personal de la salud.

En este caso, una persona que se encuentra aislada y seguirá de ese modo hasta finalizar el contagio. Además, dijo que desde mañana el HZCO podrán a disposición dos líneas telefónicas para evacuar las dudas de los vecinos.

Restricción horaria

Por su parte, el intendente Fernando Cotillo, explicó que ante este nuevo cambio de escenario, será necesario cambiar algunas cuestiones vinculadas al funcionamiento de la ciudad. No se trata de un retroceso de fase, sino de la restricción de los horarios de circulación para evitar aglomeraciones.

El Cronograma de Circulación seguirá rigiéndose por pares e impares, implica una reducción horaria de lunes a sábado y la prohibición de circular para todos los vecinos y trabajadores no esenciales durante los domingos. «Estamos en una etapa de estudio y análisis. Es la oportunidad de restringir la circulación y comenzar a respetar los horario», dijo.

El Intendente también adelantó que se está trabajando en la reglamentación de multas para quienes incumplan las medidas de prevención, tanto a nivel ciudadano como comercial, pero pidió a los vecinos extremar todas las medidas.

«Ahora más que nunca tenemos que tratar de que nuestro sistema de salud funcione tranquilo, para eso les pido que seamos responsables. Podemos reglamentar las multas pero, si no tenemos conciencia de responsabilidad cívica, ninguna multa va a servir», expresó.

«Sabíamos que esto iba a suceder, que el virus iba a llegar a Caleta Olivia. Esta es una luz amarilla, todavía no una luz roja. Hoy no estamos planteando el regreso de fase, sino acompañando esta etapa con el control de la circulación y pedimos que se evite la aglomeración de personas y extremar el uso de las medidas de prevención», cerró.