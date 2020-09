El reconocido productor Damián Kirzner abrirá el ciclo «Re-pensar lo audiovisual»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Es creador de diversos éxitos de la televisión argentina y productor de contenidos transmedia. Kirzner dará el puntapié inicial en una actividad que contiene seis encuentros con distintos representantes de la industria audiovisual. La propuesta es abierta y gratuita toda la comunidad interesada.

Este jueves, desde las 19 horas y a través de la plataforma ZOOM, el creador de éxitos televisivos como «Ardetroya», «Sorpresa y Media», «Señoras y Señores» y «Okupas», con los que ganó el premio Martín Fierro, brindará la primera charla del ciclo «Re-pensar lo audiovisual: abriendo horizontes», que organiza la Productora de Contenidos Audiovisuales de la UNPA y a través de la Secretaría de Extensión de la Unidad Académica Caleta Olivia.

Su charla será: «La producción audiovisual en tiempos donde el mundo cambia constantemente sus hábitos», y quienes deseen sumarse a esta como a las restantes cinco actividades del ciclo, podrán hacerlo en el link: https://forms.gle/gehUJUoaHR4DiPTq8.

DAMIÁN KIRZNER

Cuenta con una una intensa y variada trayectoria de casi 30 años en cine, radio y televisión. Se lo considera un pionero en la región y un activo «evangelizador» de los nuevos modelos narrativos multiplataforma.

Es Productor, docente y divulgador de las más recientes novedades del universo transmedia, anticipó, casi sin saberlo, la nueva manera de producir espectáculos incorporando las posibilidades de las nuevas tecnologías cuando lanzó, en 1999, el formato de Channel 4 (UK) «Wanted», con el nombre de «Fugitivos» en las pantallas de Telefé/Argentina y Antena 3/España. El entretenimiento, que marcó un hito, se basaba en una «cacería» que realizaba la audiencia utilizando el mapa de la ciudad, con móviles satelitales en vivo y participación del público vía telefónica y en las calles.

Después vendrían otros usos innovadores de la tecnología y el espectáculo, a partir de casos como el de «Personal Stand Up» en 2004 (un ciclo de stand up para celulares, promocionado como el «primer programa de tv para móviles»), el juego para móviles con geolocalización en realidad aumentada «Cazadores», donde una comunidad usa el plano de la ciudad como tablero para perseguirse y jugar en la vida real (un antecedente de «Pokemon Go» e «Ingress», el contenido fue adquirido por la compañía Norteamericana Berggi), el programa de TV «Hoy es tu día» para Canal 13 de Argentina (un big show con monetización mobile), y «Todos estamos Conectados», creado para Canal 10 de Uruguay en 2012, un show de TV donde la audiencia generaba el contenido del programa vía webcam desde todo el mundo. Desde Mayo de 2020 Todos estamos Conectados» se emite diariamente por la TVPUBLICA Argentina.

Entre otras distinciones, Damián fue elegido «Young Creative Media Entrepeneur» por el British Council en 2012, fue Finalista de los EMMY DIGITAL AWARDS por «Todos estamos Conectados» en 2013 y creó en 2014 «Mediamorfosis» el primer Foro dedicado a pensar el futuro de los medios de comunicación, promover las nuevas narrativas y la industria transmedia de la región, que lleva 22 ediciones en Argentina, Brasil, Mexico, Chile, Bolivia, Peru, Ecuador, Uruguay y Colombia.

En otros datos sobre el creador de Mediamorfosis, fue creador de éxitos en TV como «Sorpresa y media», «Fugitivos», «Ardetroya» y productor de ciclos clave de la televisión argentina, como «Juana y sus Hermanas» u «Okupas», fue además Gerente Artístico de «Ideas del Sur», «Promofilm» y de sus propias compañías «Fatto in Casa», en sociedad con Matías Martin, y «New Sock», en sociedad con Santiago Bilinkis. Además, fue un prolífico productor de ficción con directores como Fabian Bielinsky, Eliseo Subiela, Juan Jose Jusid, Marcos Carnevale, Bruno Stagnaro y Pablo Fisherman, entre otros. Varios de sus productos han recibido el premio Martin Fierro (Sorpresa y media, Señoras y Señores, Okupas, entre otros) y ha recibido la medalla dorada en el New York festival por la serie «Cuatro amigas».

Recientemente creo el formato audiovisual «Padres e Hijos» que lleva 3 temporadas en TVPublica Argentina y LN+.

COMO SIGUE EL CICLO

Según se indicó desde la organización de la PDCA, seguirán «La escritura y producción de documentales en Argentina y Latinoamérica para países extranjeros», el 30 de Septiembre, desde las 15 horas y con la participación de Agustín Muñiz.

«Audiovisual y Arte Contemporáneo. Fragmentaciones de una práctica», el 14 de Octubre a las 15 horas con Estefanía Santiago; «Comunicación Digital en cuarentena: hiperconectados», el 28 de Octubre a las 19 horas con Matías Moro y Carolina

Marrero Senlle; mientras que el 11 de Noviembre, desde las 19 horas, será el turno de Analía Fraser; y el cierre del ciclo será con reconocido director de Cine y TV Daniel Barone, el 25 de noviembre desde las 19 horas.

Finalmente, cabe agregar que los interesados en conocer información sobre esta actividad que cuenta con cupo de inscripción limitado, podrán comunicarse por correo electrónico a: [email protected] ó [email protected].