Dan a conocer un comunicado sobre el trabajo que desarrollan efectivos autoconvocados con la Asociación Civil Policial

Río Gallegos

Representantes de policías auto convocados dieron a conocer un documento, donde explican los trabajos que se llevan adelante de manera conjunta con la Asociación Civil Policial, para lograr mejoras salariales.

Representantes anunciaron que formarán parte de la Mesa del Consejo del Salario y detallaron que «efectivos en actividad podrán ser parte de las negociaciones. Es un acierto que los policías retirados nos hayan incorporado, teniendo en cuenta que de esta manera se podrá conocer los padecimientos del personal que trabaja en la calle», manifestaron.

En tanto, el siguiente es el comunicado dado a conocer:

«En la ciudad de Río Gallegos capital de la provincia de Santa Cruz, a los once días del mes de septiembre me dirijo a la familia policial a los fines de hacer saber a la población en general, que en el marco de la situación actual, que hoy vivimos por la situación pandémica y que nos involucra en primera responsabilidad conjuntamente con el sector de salud, siendo imprescindible observar que pese a estas situación y a las que son extraordinarias mundialmente, debemos asimismo visualizar las necesidades inevitables que no se hace esperar para lograr el bienestar de cada uno de los integrantes de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, lo cual es preponderante para que su dedicación, profesional, sea impoluta de situaciones particulares de cada integrante, que conyugan a que no puedan desempeñarse de manera objetiva y concentrada en su función «esencial», debiendo preocuparse por sanear sus necesidades humanas para vivir y prosperar, como cualquier ser humano de la sociedad, con la salvedad de la responsabilidad endilgada como profesional de la seguridad.

En tanto es también cierta la necesidad de mantener en resguardo nuestra ciudadanía a la cual nos debemos y somos parte, tanto nosotros mismos como nuestras familias, a las que les debemos todo. Pero es cierto también que debemos velar por ellos, y para ello debemos amenguar lo más posible toda situación que nos desconcentre de ese principal objetivo que nos obliga a pertenecer».

Situación

«Por ello también es menester mantener comunicada a la población de la situación que vive cada integrante de la Policía de la Provincia de Santa Cruz y que seguramente es similar a la de muchos trabajadores de la sociedad, debiendo decirles que una gran proporción de los integrantes de las filas policiales hoy no ven satisfecha la necesidad planteada a través del órgano Legitimo del Consejo del Salario creado con el único fin de evitar medidas u/o conflictos que erosionen la tranquilidad y la Seguridad de los habitantes de la Provincia de Santa Cruz, mucho menos en estas épocas difíciles que nos toca vivir, pero resulta imperiosa la necesidad de transmitirles que sin miramientos desiguales a los que ya ofician como representantes en dicho ente de discusión salarial, tenemos intención de ser representados conforme obra en las reglamentaciones del Decreto 212/14, y en resguardo de nuestra bien apreciada Asociación Civil Policial, cuyo estatuto resguarda y fundamenta el Objetivo noble que representa».

«Por ende es dable detallar que el presente comunicado no hace más que dejar en claro que quienes hoy nos reunimos y planteamos el presente comunicado, lo hacemos con la mera razón de dejar plasmada una idea de «UNIDAD DE TODOS» y plantear una discusión salarial que satisfaga la necesidad de todos los integrantes de nuestra querida Institución, sin dejar de lado ninguna de las esferas creadas a través de la nueva Ley de Seguridad Pública (LEY 3523) y con la única herramienta que a la fecha existe para poder «Peticionar» (Articulos: 14, 18 y 33 C.N. -Garantiza entre otros derechos que todos los habitantes de la Nación Gocen de los derechos a peticionar, a las autoridades y al debido proceso), por cuanto la voluntad de los que han enmarcado un acuerdo al planteo de elegir a un representante por cada localidad y a su vez por cada dependencia, elegidos por sus propios compañeros para transmitir las inquietudes y necesidades de cada una de lugar, siendo además menester que ellas sean nucleadas y transmitidas formalmente por un representante «Activo» en el Consejo del Salario, tal y cual así lo menciona su reglamentación, por y para lo cual se establecerá acorde a la decisión establecida y forjada en avales de toda la provincia y que será presentada conforme a derecho ante el Presidente del mencionado consejo y copia remitida a la Asociación Civil Policial, a los efectos de poner en conocimiento la intención de unir acuerdos y desmitificar cualquier impronta de avasallar ninguna institución, ni ningún derecho, sino aunar fuerzas y criterios, para reforzar la «Lucha» por derechos consagrados oportunamente y que hoy pueden llegar a estar en peligro de retroceder o claudicar».

Prioridad

«Por otra parte es loable detallar que son prioridad hoy la satisfacción inmediata relevante a lo salarial, pero aun así y en la misma importancia las condiciones dadas para el cumplimiento de la Misión encomendada, toda vez que de no saciar las mismas, estas perturbaran las acciones propias de nuestra Institución garante de Derechos, viéndose así afectada la sociedad toda».

«Por ello apelamos a las autoridades Gubernamentales, a dar la oportunidad extraordinaria, de esta Noble herramienta creada al efecto, para que en una mesa de personas adeptas a su Profesión, puedan dirimir las necesidades imprescindibles para lograr el mejor acuerdo y de esta manera gerenciar el Funcionamiento de la Policía de Santa Cruz y Servicio Penitenciario Provincial, en beneficio de la ciudadanía y no volver a antiguas practicas en conflictos que desgastan, deterioran y disuelven el sentido republicano y democrático logrado».

«Por último le hacemos saber que el petitorio conformado por las voluntades de las bases, si bien no ha sido entregado por cuestiones técnicas, al Presidente de la Asociación Civil Policial, este nos manifestó que tenía conocimiento de la existencia del mismo por intermedio de las redes sociales; estando de acuerdo las partes que dicho petitorio será llevado por el representante elegido, a la mesa salarial próxima».

«En tanto aprovechamos la oportunidad para agradecer y llevar la tranquilidad a todos los efectivos policiales de toda la provincia, que se congregaron para apoyar esta moción y decirles que acorde a lo transmitido oportunamente y reiterando al llamado de la «UNIDAD DE TODOS», estaremos informándole de las distintas acciones que devengan de las presentaciones que se efectuaran al respecto, como así agradecer a la familia policial y la comunidad toda por su apoyo manifestado a la actualidad».