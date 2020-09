Protestas: Planes y Cooperativas levantan piquete y familias se manifiestan por viviendas

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Los trabajadores de Planes y Cooperativas que el jueves por la noche cortaron el tránsito en el acceso norte de Caleta Olivia levantaron la medida de fuerza tras doce horas protesta.

En tanto, en la mañana de este jueves otro grupo de manifestantes se congregó en la municipalidad para presentar un petitorio, solicitando «Techo Digno» y la adjudicación de viviendas.

Con relación al corte de ruta, los «Planes y Cooperativas» tomaron la medida, luego que la municipalidad les anunció que no requerían más sus servicios y solamente cobrarían un subsidio. «No queremos subsidios, queremos trabajar, porque somos trabajadores. Esta decisión generó mucha bronca debido a que nos dejaron sin actividad, luego de años de estar al servicio de la municipalidad», aseveraron voceros de los trabajadores.

Esta mañana, representantes del grupo se reunieron con autoridades municipales, arribaron a un principio de acuerdo y posteriormente determinaron levantar el corte de ruta.

Por su parte, las familias que se presentaron hoy en la municipalidad aseguraron que la mayoría «cuenta con expedientes en el IDUV, en Tierras, en Techo Digno y somos oriundos de Caleta Olivia. Hace años que estamos esperando una vivienda y en esta época se complica porque muchos no tienen trabajo y se hace difícil afrontar los alquileres», señalaron voceros.

Asimismo criticaron las usurpaciones que se realizaron en los últimos años y que generaron que muchas familias que iniciaron carpetas en el IDUV no hallan podido acceder a las mismas como corresponde.

«Buscamos una solución, una casa o un terreno y le pedimos a la comuna que arbitre los medios para que nos den una respuesta», indicaron. (Foto: El Patagónico)