Polo Obrero: «Cotillo y Alicia Kirchner empujan a los trabajadores a las rutas. Solidaridad con las cooperativas y planes»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Cerca de 1600 trabajadores municipales que prestaban servicios en distintos sectores en la municipalidad de Caleta Olivia, fueron anoticiados de su desafectación de tareas a través de un comunicado de prensa del municipio, que expresaba que «ya no se requieren los servicios de planes y cooperativas».

«Si bien no existe una suspensión de los ingresos, que no superan los $9000, esta es la antesala de una ola de despidos masivos. Estos trabajadores fueron precarizados durante décadas en las intendencias de Córdoba, Prades y en este 3er mandato de Cotillo, potenciado por un modelo de precarización laboral que responde al achique del gasto fiscal como modelo provincial. Reducen el gasto público de los municipios en Río Gallegos, Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado despidiendo trabajadores», indicaron a través de un comunicado de prensa dado a conocer por el Cuerpo de Delegados Polo Obrero de Caleta Olivia.

Agregan que «este nuevo ataque a los empleados municipales que lleva adelante Fernando Cotillo, corre el eje del reclamo a integrantes de cooperativas y planes que vienen año tras años reclamando, el pase a planta permanente, no solo esto es negado sistemáticamente por los intendentes del PJ-K o UCR-Cambiemos, sino que se los mantiene bajo la línea de la indigencia».

«El intendente manda a la casa a estos compañeros después de prestar servicios en distintas dependencias como el Hogar de Ancianos, Jardines Maternales, Gimnasios y Escuelas. La medida pretende negarles el derecho a reclamar por su estabilidad después de tantos años de FRAUDE LABORAL a quienes se han capacitado durante ese lapso y no reconocerles los años de servicios para su jubilación, convirtiendo el ingreso por su contraprestación en un subsidio a indigentes», señalaron desde el Polo Obrero.

«Desde el Polo Obrero hemos denunciado constantemente que son situaciones de vulnerabilidad y emergencia social, es el Estado el responsable de generar puestos de trabajo genuino, bajo convenio, con un salario igual a la canasta familiar, con aportes de obra social y jubilatorio. Pero el intendente Fernando Cotillo deja sin perspectiva de una mejora laboral a 1600 trabajadores. Literalmente los deja en la calle a merced de la catástrofe económica profundizada por la pandemia y una economía sometida a los intereses de quienes acumulan ganancias a través de la explotación de nuestros recursos energéticos y estratégicos. El contraste del corte de ruta por esta situación se da con los trabajadores luchándola mientras la planta de Termap no se detiene, sigue bombeando crudo, así también los emprendimientos mineros y pesqueros, dejando burlas de regalías las cuales ni se traducen en mejorar el sistema sanitario para la población».

Sentencian además que «no es solo el problema de no tener un trabajo genuino, está la demanda de planes de viviendas. El IDUV está paralizado y el gobierno de Alicia en un silencio absoluto, mientras muchas familias viven amontonados y en alquileres o viviendas precarias, el problema de las becas para que los estudiantes no abandonen la educación, la falta de dispositivos e internet, etc».

«Teniendo en cuenta este contexto social, es una grave decisión la cual deja en evidencia que ni el intendente Cotillo ni la Gobernadora Alicia Kirchner se sensibilizan ante las emergencias sociales, y lejos está de tocar intereses de las grandes industrias que nos rodean», aseveraron finalmente.