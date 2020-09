Desde el Concejo Deliberante el Presidente, pidió que se reglamente la Ley de Prevención al Suicidio

Facebook Twitter

Pico Truncado

En el Programa conducido por Osvaldo Pérez y Boris Hernández de Radio Nativa – Mas Radio 95.7 Mhz, se entrevisto al Presidente del Concejo Deliberante de la ciudad, el Concejal José «Pepe» Quiroga del Bloque del Partido SER Santa Cruz.

Quiroga contó sobre los proyectos presentados en la ultima sesión, uno de ellos fue el Proyecto de Resolución para enviarse a el Gobierno provincial sobre la Prevención del Suicidio para que se reglamente la Ley que fuera aprobada en el año 2.018 y que hasta ahora no existe su reglamentación.

«Esta ley se podría estar implementando en estos tiempos de cuarentena y pandemia donde las personas deben estar más tiempo en sus casas y aisladas de sus seres querido, esto sensibiliza a muchas personas que suelen estar vulnerables. Entonces el estado debe estar presente para tomar mucha atención a esas personas, que puede ser desde un equipo técnico del Ministerio de Salud, Profesionales de los Municipios, Aéreas especificas de la Policía Provincial o especialistas como Psicólogos que entre sus paciente tengan una persona que está en riesgo de atentar con su propia vida», dijo.

Agregó que «como dato interesante que sucede es que por cada un suicidio existen 20 que los han intentado. Por ello nosotros decimos desde el Consejos Deliberante de Pico Truncado que se debe poner en práctica esa ley reglamentándola y aplicarse en todo el ámbito provincial».

Sostuvo además que «tenemos muchos casos en la región en estos últimos tiempos y años atrás, y vemos que no se ha podido avanzar, nuestro deber es también cuidar de la salud de la población que nos ha elegido, por eso estamos tan interesado en que se empiece a aplicar esta Ley de Prevención del Suicidio».

Ejecutivo

En otro orden de cosas, se expresaba el Presidente del Concejo sobre su relación con el Ejecutivo municipal… «hemos tenido reuniones con el donde se le ha consultado sobre Obras que se están ejecutando o por ejecutar, una de ella es el Plan Nacional de Argentina Hace, que es un programa que tiene por finalidad levantar la economía local. Nos explicaban que ya arrancaron una parte del Plan nacional, que es sobre la pintura en los edificios escolares de la localidad, después es la segunda etapa en la Planta de Hidrogeno. Según también nos explicaron que los trabajos que se están haciendo en este momento con mano de obra desocupada del Gremio de UOCRA (el gremio de la construcción) y las demás obras van a ser repartidas entre Cooperativas que se encuentran inscriptas en la municipalidad y Pymes de nuestra ciudad.

Esto es en cuanto a mi tarea como Concejal, pero también estamos trabajando desde nuestro partido SER en lo social con el acompañamiento de la Agrupación Eva Perón, la Agrupación SER, nuestro Líder político Claudio Vidal y otros compañeros como, Julio Bujer de Perito Moreno, Sebastián Georgeon. Con todos ellos se han gestionado varios podos para los vecinos que lo necesiten, para sus chacras o sus viviendas, y ha sido bien recibido ya que en el término de dos días hemos entregado una camionada completa de estas estacas.

«También hemos hecho y entregado bolsones de comida para aquellos vecinos que lo necesitaban y lo seguimos haciendo, sobre este tema hemos estado conversando con Marcelo Pimentel quien es el responsable de Desarrollo Social del Municipio para que todas las organizaciones sociales o privada podremos tener un padrón de quienes son las personas o familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad y así asistir esa familia o persona para que no se generen malos entendidos a la hora de acercarles una ayuda y que esa misma persona o familia reciba más de un bolsón cuando otras familias lo necesitan».

Al preguntarle al Presidente del Concejo de cómo se siente hoy ser el Presidente del Concejo siendo que su carrera, hasta que fue elegido, no era política… Nos decía… «primero hoy siento felicidad, porque es un cargo importante, uno viene trabajando desde hace tiempo en lo social y políticamente es estado dentro del Sindicato de Petroleros generando algún beneficio para el pueblo. La verdad no fue fácil aceptar esta realidad de hoy, ya que económicamente de mi sueldo que cobraba como petrolero debí aceptar el sueldos de la administración pública que son más bajos y digo mucho más bajos¡¡

«Y aquí se ve el acompañamiento de la familia ya que en la casa se deja de percibir un sueldo del que estábamos acostumbrados y ahora hay que afinar el lápiz. Para mi este es un desafío como hijo de esta ciudad donde los jóvenes tenemos esta importante tarea que es la de cambiar los paradigmas que nos han impuesto durante estos años. Cambiar la realidad hacia el futuro. Que no nos gane como a todos los políticos que han pasado por un cargo electivo el día a día», dijo.

«Este es el compromiso que asumí cuando me eligieron Concejal por el Partido SER Santa Cruz, y junto a un equipo de trabajo le ponemos el trabajo y las ganas de cumplir con nuestros objetivos fijados desde una campaña que por primera vez las sociedad acompaño, agradezco la invitación y estaremos en contacto para lo que ustedes puedan necesitar a los periodistas y a los vecinos truncadenses», sostuvo finalmente.