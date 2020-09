Por aumento salarial: este jueves se realizará una caravana policial en todas las localidades de la provincia

Facebook Twitter

Caleta Olivia

Un bocinazo, será la medida que tendrá lugar este jueves a las 17 horas en Río Gallegos y policías autoconvocados esperan que la medida se lleve a cabo en todas las localidades de la provincia.

Según informaron, la «marcha pacífica» se llevará a cabo en Kirchner y Santiago del Estero como punto de encuentro en la capital provincial y en Caleta Olivia prevén similar movilización.

En la marcha se realizará la entrega de un petitorio elaborado y expresan que requieren el pago de horas extras, plus por indumentaria, debate y solución a problemáticas de la fuerza y un incremento salarial que lleve, como mínimo, a 60 mil pesos el sueldo para las categorías más bajas, que después del último aumento quedaron en 39 mil pesos.

Asimismo desde el sector aclararon que los reclamos no se replican y no tienen consonancia con las manifestaciones que se llevaron a cabo en provincia de Buenos Aires

Finalmente detallaron que esperan una pronta respuesta de la Asociación Civil Policial.