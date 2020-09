Petroleros realizó gran festejo virtual por el Día del Niño: «La pandemia no fue impedimento para agasajar a los más chiquititos»

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El Sindicato liderado por Claudio Vidal puso en marcha un mega-evento a través de redes sociales.

Hubo concursos, espectáculos y sorteos, coronados con la entrega de PlayStation y bicicletas en las 4 localidades, que interactuaron a través de Facebook.

«En este año tan difícil, no podíamos dejar de estar presentes para celebrar con los hijos de nuestros afiliados», manifestó el dirigente.

Con una mega-celebración que recorrió la provincia de manera virtual, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado Santa Cruz dijo presente para agasajar a los «petroleritos» por el Día de la Infancia. Pico Truncado, Caleta Olivia, Las Heras y Río Gallegos acortaron distancias en el mundo de las redes sociales, y la familia petrolera de toda la provincia celebró en unidad la jornada alusiva a los más pequeñitos.

Desde las 13 horas, a través de Facebook, se realizó un programa especial en el que confluyeron las 4 localidades, realizando concursos, espectáculos y sorteos.

Cientos de juguetes fueron obsequiados para los hijos de los afiliados, coronándose la jornada con la entrega de PlayStation 4 y bicicletas en cada una de las localidades.

«Si bien la pandemia y la restricción de reuniones masivas podrían haber servido de excusa para no realizar ninguna celebración, nos pareció importante agasajar a los más pequeñitos, que sufrieron mucho este 2020. Y gracias al gran equipo de trabajo que tenemos en cada localidad, pudimos decir presente por el Día de la Infancia», destacó el líder petrolero Claudio Vidal.

En este sentido, se destacó el aprovechamiento de las redes sociales para la organización del evento, no sólo por la utilización de Facebook como canal principal para llegar a los afiliados, sino también por la promoción de concursos multiplataforma, como los videos del actualmente famoso Tik Tok.