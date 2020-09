Reyes: «el Director del Hospital debe ocuparse de la salud y no de presionar a la justicia»

Facebook Twitter

Río Gallegos

Por la crisis sanitaria, el Gobierno de Santa Cruz se anticipó a las demandas judiciales que podría recibir por falta de atención médica de otras patologías distintas al covid-19 y a través de los Directores Médicos Diego Lerena y Mauricio Fernández le pidió a la Justicia que frene posibles amparos.

El pedido de las autoridades del Hospital Regional de Río Gallegos a la Justicia busca evitar reclamos por falta de atención de urgencias que ocupen los recursos hospitalarios.

Frente a esta inadmisible presión hacia el poder judicial la diputada nacional Roxana Reyes expresó un absoluto repudio y no descartó ir a fueros internacionales.

La Dra. Roxana Reyes manifestó que «una presión del Poder Ejecutivo a través del Director del Hospital sobre el poder judicial para que no atienda los reclamos que hagan los ciudadanos por falta de prestaciones médicas, resulta inadmisible y violatorio de los derechos fundamentales de acceso a la salud y a la justicia independiente. «

Reyes dijo que este reclamo demuestra los graves déficits que presenta el sistema sanitario. «El sistema de salud, a pesar de la extensa cuarentena que cumplieron los ciudadanos, no fue preparado de forma adecuada para enfrentar la pandemia. Está claro que hubo una incapacidad de las autoridades provinciales para remediar esta situación.»

Además, la legisladora exhortó a los funcionarios del gobierno de Alicia Kirhcner. «Le pido a los funcionarios provinciales que se ocupen de fortalecer el sistema sanitario, de proveer el apoyo de médicos terapistas y enfermeros que demandan los profesionales de la salud y que dejen al Poder Judicial cumplir su función en forma independiente y libre de presiones.»

«Más allá del covid 19 seguimos teniendo otras patologías tales como cuadros de hipertensión, oncológicos y otras patologías crónicas que requieren tener cobertura médica. También para esos pacientes debe prepararse el sistema de salud, por lo que es muy grave que las autoridades del HRRG tengan como única respuesta presionar y maniatar al sistema judicial para que no dé amparo a las persona que no reciban atención.», sostuvo Reyes.

«Es inédito e indignante que quienes deben cuidar la salud de los santacruceños, garantizar la protección y la cobertura integral, presionen sobre otro poder del Estado» concluyó la diputada.