Analia Rearte: «el virus se está diseminando por la circulación de los contactos estrechos»

Facebook Twitter

Río Gallegos

Así lo afirmó la directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte al dar detalles de las tres jornadas trabajo realizado en Río Gallegos con los equipos provinciales y municipales y también de los hospitales de cada localidad.

Destacó el trabajo del personal sanitario y solicitó: «Además del equipo de Salud se necesita del apoyo de la ciudadanía».

Rearte indicó que en el contexto del incremento de casos en la provincia y la transmisión comunitaria en la capital provincial, aumentó las consultas del sistema de salud y señaló: «Quiero felicitar al equipo del Salud del Hospital de Río Gallegos y los distintos hospitales por el trabajo que están realizando, de lunes a lunes y mañana a la noche, dejando el alma en esta situación».

«Además del equipo de Salud se necesita del apoyo de la ciudadanía», remarcó la funcionaria nacional y añadió que ante el incremento de la circulación del virus, «tenemos una única herramienta para combatirlo que es el distanciamiento social».

«El virus se transmite entre las personas y no tenemos un tratamiento conocido por lo que lo único que tenemos para cortar la transmisión es respetar las medidas preventivas: distanciamiento, uso de tapabocas e higiene de manos y evitar las reuniones», enfatizó.

También hizo hincapié en el aislamiento de las personas que presentan síntomas, los casos positivos y de los contactos estrechos. «El aislamiento significa quedarme en mi casa, no salir para nada y aislado de mis convivientes», explicó.

En cuanto al contacto estrecho, detalló que se trata de aquella personas que tuvo contacto con un caso positivo de coronavirus: convivientes y compañeros laborales, principalmente. «Todos aquellos que hayan estado en cercanía de un caso de coronavirus, desde dos días antes de que manifieste síntomas hasta que estuviera asintomáticos, son contactos estrechos», indicó la epidemióloga.

Y agregó que los contactos estrechos: «Tienen altas probabilidades de contraer y transmitir la enfermedad».

Al respecto, señaló que el incremento de casos se está dando porque «el virus se está diseminando por la circulación de los contactos estrechos» y reiteró la importancia de que estas personas respeten el aislamiento estricto de 14 días: «Se tiene que quedar en sus casas, aislados de sus familias, no compartir vasos, platos o toallas, y no ir al supermercado o a la farmacia».

Finalmente, indicó: «Realmente el equipo de salud está dejando todo. Se incrementaron las camas, se aumentó la capacidad del laboratorio y se está trabajando de lunes a lunes, pero necesitamos un apoyo más de la sociedad para cortar la transmisión».